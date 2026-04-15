Каллас назвала, чем продолжение войны США против Ирана полезно для рф Сегодня 09:29 — Мир

Глава европейской дипломатии Кая Каллас заявила, что рф заинтересована в продолжении войны США против Ирана, поскольку это отвлекает внимание от войны в Украине, цены на энергоносители растут, а запасы противовоздушной обороны истощаются.

Ее слова цитирует пресс-служба Европейской службы внешней деятельности.

Выгоды для россии

«россия поддерживает Иран разведкой и беспилотниками. Продолжение войны приносит пользу россии из-за повышения цен на энергоносители, истощения арсеналов противовоздушной обороны и отвлечения внимания. Их (регион Персидского залива. — Ред.) дороги, аэропорты, гостиницы, энергетическая инфраструктура и другая гражданская инфраструктура пострадали от тех же инструментов, которые сеют хаос в Украине», — заявила Каллас.

Дипломат подчеркнула, что события в Европе и на Ближнем Востоке — ярчайший признак отказа от устоявшихся международных правил, которые, среди прочего, указаны в Уставе ООН.

Кризис международного права

По ее словам, сейчас формируется новая система международных отношений, характеризующаяся конкуренцией и политикой давления.

«Распад международного права очевиден в двух сегодняшних главных глобальных кризисах — агрессивной войне россии против Украины и войне на Ближнем Востоке. россия выполняет одно из самых возмутительных нарушений международного права в истории Организации Объединенных Наций, вторгаясь в суверенную страну и отвернувшись от своих обязательств как постоянного члена Совета Безопасности ООН», — подчеркнула Каллас.

В то же время война на Ближнем Востоке, как подчеркнула она, «привела к огромной нестабильности и стоила слишком много жизней».

«Это больше не о региональном или о безопасности в регионе. Последствия (войны в Иране. — Ред.) ощущаются во всем мире», — добавила глава европейской дипломатии.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.