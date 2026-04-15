0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Каллас назвала, чем продолжение войны США против Ирана полезно для рф

Мир
46
Глава европейской дипломатии Кая Каллас
Глава европейской дипломатии Кая Каллас
Глава европейской дипломатии Кая Каллас заявила, что рф заинтересована в продолжении войны США против Ирана, поскольку это отвлекает внимание от войны в Украине, цены на энергоносители растут, а запасы противовоздушной обороны истощаются.
Ее слова цитирует пресс-служба Европейской службы внешней деятельности.

Выгоды для россии

«россия поддерживает Иран разведкой и беспилотниками. Продолжение войны приносит пользу россии из-за повышения цен на энергоносители, истощения арсеналов противовоздушной обороны и отвлечения внимания. Их (регион Персидского залива. — Ред.) дороги, аэропорты, гостиницы, энергетическая инфраструктура и другая гражданская инфраструктура пострадали от тех же инструментов, которые сеют хаос в Украине», — заявила Каллас.
Читайте также
Дипломат подчеркнула, что события в Европе и на Ближнем Востоке — ярчайший признак отказа от устоявшихся международных правил, которые, среди прочего, указаны в Уставе ООН.

Кризис международного права

По ее словам, сейчас формируется новая система международных отношений, характеризующаяся конкуренцией и политикой давления.
«Распад международного права очевиден в двух сегодняшних главных глобальных кризисах — агрессивной войне россии против Украины и войне на Ближнем Востоке. россия выполняет одно из самых возмутительных нарушений международного права в истории Организации Объединенных Наций, вторгаясь в суверенную страну и отвернувшись от своих обязательств как постоянного члена Совета Безопасности ООН», — подчеркнула Каллас.
Читайте также
В то же время война на Ближнем Востоке, как подчеркнула она, «привела к огромной нестабильности и стоила слишком много жизней».
«Это больше не о региональном или о безопасности в регионе. Последствия (войны в Иране. — Ред.) ощущаются во всем мире», — добавила глава европейской дипломатии.
По материалам:
Espreso.tv
КалласИранроссия
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems