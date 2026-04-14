Война на Ближнем Востоке стоила ЕС 22 млрд евро из-за расходов на импорт энергоресурсов

Энергетика
Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен
Еврокомиссия обсудила меры реагирования на энергетические вызовы, вызванные войной на Ближнем Востоке, которая привела к дополнительным расходам ЕС на импорт энергоресурсов в размере более 22 млрд евро.
Об этом во время брифинга в Брюсселе сообщила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен, передает Укринформ.

Рост расходов на энергоимпорт

По ее словам, с начала конфликта расходы Евросоюза на импорт ископаемого топлива выросли более чем на 22 млрд евро.
Она подчеркнула, что даже в случае быстрого завершения боевых действий перебои со снабжением энергоресурсов из Персидского залива могут продолжаться еще некоторое время. В этой связи Коллегия еврокомиссаров рассмотрела ряд антикризисных мер. Их планируют представить лидерам государств-членов ЕС на неформальном заседании Европейского совета, которое пройдет на Кипре на следующей неделе.

Немедленные антикризисные шаги

Среди первоочередных мер Еврокомиссия определяет усиление координации между государствами-членами в сфере закупки газа и заполнение газовых хранилищ.
Также речь идет о согласованных действиях относительно возможного экстренного высвобождения запасов нефти во избежание негативного влияния на единый рынок из-за односторонних решений отдельных стран.
Вторым элементом незамедлительных мер, который обсуждался на Коллегии, являются подходы государств-членов к мерам защиты уязвимых слоев и секторов от роста цен на энергоносители.
Меры должны быть целевыми и временными, считает Европейская комиссия. Фон дер Ляен сказала, что Еврокомиссия поделится с государствами-членами типичными передовыми практиками различных схем поддержки.
Третьим обсуждаемым элементом были пути уменьшения спроса на энергоресурсы с уважением к свободному выбору потребителей.
Европейская комиссия призывает к структурным мерам по снижению цен на энергоносители, среди которых прекращение зависимости от ископаемого топлива путем перевода производства электроэнергии на возобновляемые источники энергии и ядерную энергетику, а также скорейшая электрификация экономики.
Стратегия электрификации будет представлена ​​уже к этому лету, сказала фон дер Ляен.

Инвестиции в энергетическую инфраструктуру

На сегодняшний день более 70% производства электроэнергии в ЕС происходит с помощью возобновляемых источников энергии и ядерной энергетики. Однако Европейская комиссия считает, что эти показатели можно улучшить, поскольку «огромные объемы чистой энергии остаются неиспользованными».
Фон дер Ляен также призвала государства-члены лучше использовать средства ЕС для инвестирования в электросети, хранилища и аккумуляторы, одновременно призывая к увеличению частных инвестиций в эту сферу.
Напомним, ранее Finance.ua со ссылкой на МВФ писал, что война на Ближнем Востоке обусловит повышение инфляции и спад темпа экономического роста во всем мире.
Также премьер-министр Юлия Свириденко заявляла, что цены на топливо в Украине стабилизируются только после урегулирования ситуации на Ближнем Востоке, поскольку они представляют собой «отражение ситуации» в регионе.
По материалам:
Укрінформ
Урсула фон дер ЛяйенЕСИранИмпорт электроэнергии
