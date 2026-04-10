Коли ціни на пальне в Україні стабілізуються — прогноз Свириденко

Стабілізація цін можлива лише після врегулювання конфлікту на Близькому Сході
Ціни на пальне в Україні стабілізуються лише після врегулювання ситуації на Близькому Сході, оскільки вони є «віддзеркаленням ситуації» в регіоні.
Про це на годині запитань до уряду заявила прем’єр-міністерка Юлія Свириденко.
Глава уряду наголосила, що узгоджених дій, які призводять до підвищення цін, там немає.

Вплив глобальних факторів на український ринок

«Це висококонкурентний ринок, і ціна на стелі на АЗС — це відображення, віддзеркалення ситуації війни в Ірані. Тільки після стабілізації на Близькому Сході зможемо очікувати цінову стабілізацію у нас в Україні», — пояснила Свириденко.
Нагадаємо, після того, як Іран заблокував Ормузьку протоку, ціни на пальне в Україні злетіли. При цьому на тлі перемир’я між США та Іраном ситуація почала потроху поліпшуватися.
Зокрема, 8 квітня на українському ринку пального зафіксували першу хвилю зниження цін: вартість дизельного пального впала на 1 гривню (до 92,90−93,00 грн/л у лідерів ринку).
Зазначимо, Свириденко чекає від власників АЗС справедливих цінників для автомобілістів. За її словами, державна мережа АЗК «Укрнафта» вже відреагувала та розпочала зниження цін.
За матеріалами:
РБК-Україна
