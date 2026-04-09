0 800 307 555
укр
Місце для вашої реклами

Глава АМКУ відповів, чому рекордно зростають ціни на пальне

Енергетика
30
Антимонопольний комітет України не виявив доказів змови на ринку пального. Подорожчання пояснюють низкою економічних факторів, водночас самі оператори декларують готовність до зниження цін.
Як передає кореспондент УНІАН, про це під час виступу у Верховній Раді повідомив голова АМКУ Павло Кириленко.
«Антимонопольним комітетом України на підставі проаналізованих даних не зафіксовано, станом на сьогодні, доказів щодо змови учасників ринку стосовно підвищення цін. Ринки нафтопродуктів у нашій країні є нерегульованими. Ціноутворення вільне та ринкове. Частки учасників ринку повністю виключають їх монополізацію», — сказав Кириленко.
За його словами, нинішнє зростання цін має комплексний характер і зумовлене передусім ринковими чинниками. Йдеться про збільшення попиту на тлі скорочення пропозиції, подорожчання закупівель пального та очікування подальшого зростання його собівартості. Додатково на ціни тиснуть послаблення національної валюти, зростання витрат на логістику та митні платежі.
Усі ці фактори, як зазначив Кириленко, однаково впливають на учасників ринку, які майже повністю залежать від імпорту палива з європейських країн і закуповують його в одних і тих самих постачальників.
«Усі без виключення оператори зазначають, що обсяги їх продажів, відповідно, рентабельність відчутно знизились, тому вони самі зацікавлені і готові знизити ціни. Ця інформація отримана з офіційних джерел і підтверджується офіційними відповідями, які отримані в ході розслідування вказаної справи», — додав очільник АМКУ.
За матеріалами:
УНІАН
Пальне
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems