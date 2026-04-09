Глава АМКУ відповів, чому рекордно зростають ціни на пальне

Антимонопольний комітет України не виявив доказів змови на ринку пального. Подорожчання пояснюють низкою економічних факторів, водночас самі оператори декларують готовність до зниження цін.

Як передає кореспондент УНІАН, про це під час виступу у Верховній Раді повідомив голова АМКУ Павло Кириленко.

«Антимонопольним комітетом України на підставі проаналізованих даних не зафіксовано, станом на сьогодні, доказів щодо змови учасників ринку стосовно підвищення цін. Ринки нафтопродуктів у нашій країні є нерегульованими. Ціноутворення вільне та ринкове. Частки учасників ринку повністю виключають їх монополізацію», — сказав Кириленко.

За його словами, нинішнє зростання цін має комплексний характер і зумовлене передусім ринковими чинниками. Йдеться про збільшення попиту на тлі скорочення пропозиції, подорожчання закупівель пального та очікування подальшого зростання його собівартості. Додатково на ціни тиснуть послаблення національної валюти, зростання витрат на логістику та митні платежі.

Усі ці фактори, як зазначив Кириленко, однаково впливають на учасників ринку, які майже повністю залежать від імпорту палива з європейських країн і закуповують його в одних і тих самих постачальників.

«Усі без виключення оператори зазначають, що обсяги їх продажів, відповідно, рентабельність відчутно знизились, тому вони самі зацікавлені і готові знизити ціни. Ця інформація отримана з офіційних джерел і підтверджується офіційними відповідями, які отримані в ході розслідування вказаної справи», — додав очільник АМКУ.

