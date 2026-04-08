Президент повідомив, які обсяги пального імпортуються в Україну

Сьогодні 11:23 — Енергетика

В Україну імпортуються необхідні обсяги пального, робота щодо постачання з європейськими партнерами та країнами Близького Сходу триває.

Про це Президент України Володимир Зеленський повідомив у відеозверненні , передає Укрінформ.

«Фактично всі ринки світу дестабілізовані, і економічні наслідки можуть бути значними. Потрібні наші внутрішні рішення, щоб Україна й на цей час була забезпечена необхідним і щоб довгостроково ми могли забезпечувати нашу оборону, нашу економіку та соціальні потреби. Важливо, що є в нас домовленості про постачання пального в Україну, і зараз — за березень і квітень — імпортуються необхідні обсяги є.

Дякую всім компаніям — і державним, і приватному сектору. Ми працюємо щодо постачання і з європейськими партнерами, також і з країнами Близького Сходу", — сказав глава держави.

Зеленський зауважив, що такий підхід є частиною нової міжнародної співпраці: «Україна експортує безпеку і отримує необхідне для внутрішньої впевненості та для енергетичної безпеки».

Президент також зазначив, що сьогодні відбулася нарада з урядовцями за участю прем’єр-міністра та представників економічного блоку. За його словами, йшлося, зокрема, про те, що має бути чітке внутрішнє реагування на нестабільність, якої зараз багато через ситуацію навколо Ірану — ситуацію, що надто довго не вирішується.

Загалом це рекордний березневий обсяг з 2021 року. До цього Finance.ua зазначав , що імпорт дизельного пального у березні 2026 року становив 577 тис. т, що на 27% перевищує показники лютого і на 12% — аналогічного періоду торік. Загалом це рекордний березневий обсяг з 2021 року.

На початку березня постачання з Польщі залишилися на високому рівні — 244 тис. т (+4% до лютого, або +51% до березня 2025-го).

Ключова причина подорожчання пального в Україні — ситуація на європейському ринку, від якого Україна залежить напряму . Попри це, ринок в Україні працює стабільно, дефіциту немає, а пальне залишається дешевшим в абсолютних значеннях, ніж у більшості країн ЄС, за рахунок впровадження кешбеку від держави.

