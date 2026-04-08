0 800 307 555
укр
Президент повідомив, які обсяги пального імпортуються в Україну

Енергетика
53
В Україну імпортуються необхідні обсяги пального, робота щодо постачання з європейськими партнерами та країнами Близького Сходу триває.
Про це Президент України Володимир Зеленський повідомив у відеозверненні, передає Укрінформ.
«Фактично всі ринки світу дестабілізовані, і економічні наслідки можуть бути значними. Потрібні наші внутрішні рішення, щоб Україна й на цей час була забезпечена необхідним і щоб довгостроково ми могли забезпечувати нашу оборону, нашу економіку та соціальні потреби. Важливо, що є в нас домовленості про постачання пального в Україну, і зараз — за березень і квітень — імпортуються необхідні обсяги є.
Дякую всім компаніям — і державним, і приватному сектору. Ми працюємо щодо постачання і з європейськими партнерами, також і з країнами Близького Сходу", — сказав глава держави.
Зеленський зауважив, що такий підхід є частиною нової міжнародної співпраці: «Україна експортує безпеку і отримує необхідне для внутрішньої впевненості та для енергетичної безпеки».
Президент також зазначив, що сьогодні відбулася нарада з урядовцями за участю прем’єр-міністра та представників економічного блоку. За його словами, йшлося, зокрема, про те, що має бути чітке внутрішнє реагування на нестабільність, якої зараз багато через ситуацію навколо Ірану — ситуацію, що надто довго не вирішується.
До цього Finance.ua зазначав, що імпорт дизельного пального у березні 2026 року становив 577 тис. т, що на 27% перевищує показники лютого і на 12% — аналогічного періоду торік. Загалом це рекордний березневий обсяг з 2021 року.
На початку березня постачання з Польщі залишилися на високому рівні — 244 тис. т (+4% до лютого, або +51% до березня 2025-го).
Ключова причина подорожчання пального в Україні — ситуація на європейському ринку, від якого Україна залежить напряму. Попри це, ринок в Україні працює стабільно, дефіциту немає, а пальне залишається дешевшим в абсолютних значеннях, ніж у більшості країн ЄС, за рахунок впровадження кешбеку від держави.
За матеріалами:
Finance.ua
Пальне
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems