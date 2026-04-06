Імпорт дизелю в Україну встановив рекорд (ТОП-5 постачальників) Сьогодні 21:00 — Енергетика

Імпорт дизельного пального у березні 2026 року становив 577 тис. т, що на 27% перевищує показники лютого і на 12% — аналогічного періоду торік.

Загалом це рекордний березневий обсяг з 2021 року.

Про це повідомляє Консалтингова група «А-95».

Напрямки імпорту

Роботу імпортерів у березні було ускладнено наслідками війни на Близькому Сході, через що контрактування ресурсу було максимально проблемним. Зокрема у перші дні березня відвантаження призупинив найбільший постачальник — ORLEN S.A. Також невизначеність панувала на румунському і грецькому напрямках. Все це відбувалося на тлі небаченої волатильності й зростання премій експортерів.

У березні активізувались постачання з півдня, які взимку були обмежені низькою морозостійкістю ресурсу з цього напрямку. Частка «південних» постачань у загальному імпорті зросла до 48% проти 27% у лютому — до 276 тис. т (у 2,3 раза більше). Частка заходу знизилася з 73% до 52%, але у фізичних обсягах скоротилась на 9% (304 тис. т).

Звідки постачали

Попри нетривалий збій, на початку березня постачання з Польщі залишилися на високому рівні — 244 тис. т (+4% до лютого, або +51% до березня 2025-го). Проте сам ORLEN втратив 22% (81 тис. т). Ці обсяги українські трейдери змогли оперативно замістити продуктом з терміналу Дембогуже: +81% (63,3 тис. т).

Греція наростила відвантаження на 36% (119,3 тис. т), але поступилася Румунії, імпорт з якої зріс у 3,6 рази, до найбільшого показника за останні півроку — 154 тис. т.

Лідери

Лідером рейтингу залишається ОККО, березневий показник групи — 92,3 тис. т (+24% до лютого). Характерно, що в цьому обсязі не було жодної автопартії.

З традиційним для себе обсягом UPG посіла друге місце (53,7 тис. т), а «Пейд» несподівано вийшов на третє (51,1 тис. т).

Помітна активізація серед постачальників другої половини ТОП-10: ЗПЕК, «Д.Трейдингу», «Мартін Трейду» і «Газтріму».

Довідка Finance.ua:

Зростання цін на пальне відобразилося на вартості продуктів. Світові ціни на продовольство в березні 2026 року порівняно з переглянутим показником за лютий зросли на 2,4%, зростання триває другий місяць.

Ключова причина подорожчання пального в Україні — ситуація на європейському ринку, від якого Україна залежить напряму. Попри це, ринок в Україні працює стабільно, дефіциту немає, а пальне залишається дешевшим в абсолютних значеннях, ніж у більшості країн ЄС, за рахунок впровадження кешбеку від держави.

