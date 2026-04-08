Українські АЗС почали знижувати ціни на пальне Сьогодні 12:45 — Енергетика

«Укрнафта» вже відреагувала на зміни та розпочала зниження цін

Українські АЗС почали знижувати ціни на пальне. На основних міжнародних біржах почалося зниження котирувань, що має безпосередній вплив на ціни на пальне в Україні.

Як повідомляє Урядовий портал, прем’єр-міністерка Юлія Свириденко провела робочу зустріч з головою правління НАК «Нафтогаз України» щодо поточної ситуації на світових ринках нафти та нафтопродуктів.

Хто вже почав знижувати ціни

Державна мережа АЗК «Укрнафта» вже відреагувала на зміни та розпочала зниження цін. У разі збереження поточної динаміки на світових ринках очікується більш суттєве зниження вартості.

Свириденко наголосила на необхідності відповідної реакції з боку інших учасників ринку.

«Ринок має справедливо реагувати на зміну цінової кон’юнктури», — підкреслила прем’єр-міністерка.

Обсяги постачання палива в Україну

На засіданні також відзначили стабільну ситуацію із забезпеченням паливом. У березні було досягнуто рекордних за останні п’ять років обсягів постачання, і така ж динаміка буде збережена у квітні.

Нагадаємо, раніше Finance.ua розповідав , що світові фінансові ринки відреагували на новину про тимчасове припинення вогню між США та Іраном. Після тижнів напруженості ціни на нафту обвалилися, а фондові індекси пішли вгору, сигналізуючи про короткострокове полегшення для інвесторів.

Перемир’я було досягнуте буквально за кілька годин до крайнього терміну, встановленого Трампом для можливої ескалації. У переговорах посередницьку роль відіграв Пакистан. Угода дає сторонам два тижні на пошук довгострокового рішення конфлікту, який уже спричинив глобальну енергетичну кризу.

Трамп назвав домовленості щодо припинення вогню з Іраном «великим днем для миру в світі» та очікує великих прибутків після розблокування Ормузької протоки.

