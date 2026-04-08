Як змінились ціни на нафту після новини про тимчасове припинення вогню між США та Іраном Сьогодні 10:23 — Енергетика

Як змінились ціни на нафту після новини про тимчасове припинення вогню між США та Іраном

Світові фінансові ринки відреагували на новину про тимчасове припинення вогню між США та Іраном. Після тижнів напруженості ціни на нафту обвалилися, а фондові індекси пішли вгору, сигналізуючи про короткострокове полегшення для інвесторів.

Про це пише Bloomberg

Американська нафта WTI втратила до 19% — це найбільше падіння майже за шість років.

Еталон — Brent — подешевшав на 13%, опустившись приблизно до 95 доларів за барель. Ключовим фактором стало рішення Дональда Трампа призупинити бомбардування Ірану, що відкриває шлях до відновлення поставок через стратегічну Ормузьку протоку.

На цьому тлі інвестори масово повернулися до ризикових активів. Індекс MSCI Азійсько-Тихоокеанського регіону зріс на 4,5%, досягнувши максимуму за три тижні. Ф’ючерси на S&P 500 підскочили більш ніж на 2%, а європейські індекси — на понад 5%.

Паралельно ринки облігацій відреагували очікуваннями м’якшої монетарної політики. Інвестори знову почали закладати у ціни ймовірність зниження ставок Федеральної резервної системи, оскільки падіння нафтових цін може сповільнити інфляцію. Індекс долара ослаб на 0,7%, тоді як золото, навпаки, подорожчало приблизно на 2%.

Втім, аналітики застерігають, що оптимізм може бути передчасним. Стратег Хіроюкі Уено каже: «Наразі це полегшення для ринків — ситуація заспокоїлася. Але немає гарантії, що далі все піде гладко».

Перемир’я було досягнуте буквально за кілька годин до крайнього терміну, встановленого Трампом для можливої ескалації. У переговорах посередницьку роль відіграв Пакистан. Угода дає сторонам два тижні на пошук довгострокового рішення конфлікту, який уже спричинив глобальну енергетичну кризу. Водночас інвестори залишаються обережними.

