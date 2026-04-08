Трамп пророкує «великі гроші» після перемир’я з Іраном Сьогодні 11:20 — Світ

Трамп назвав домовленості щодо припинення вогню з Іраном «великим днем для миру в світі»

Президент США Дональд Трамп назвав домовленості щодо припинення вогню з Іраном «великим днем для миру в світі» та очікує великих прибутків після розблокування Ормузької протоки.

Про це він повідомив у своїй соціальній мережі Truth Social, передає hromadske.

Економічний ефект

«Великий день для миру у світі! Іран хоче, щоб це сталося, вони вже втомилися! Так само, як і всі інші! США допоможуть із розв’язанням проблеми трафіку в Ормузькій протоці. Багато позитивних змін буде! Великі гроші будуть зароблені. Іран може почати процес відновлення. Ми будемо завантажуватися припасами всілякого роду й просто „тусуватися“, щоб переконатися, що все пройде добре. Я впевнений, що це так і буде. Як і в США, це може стати Золотим Віком для Близького Сходу!» — написав він.

Домовленості про припинення вогню

Нагадаємо, представники США та Ірану домовилися встановити режим припинення вогню на два тижні.

Трамп оголосив, що погодився припинити атаки на Іран, оскільки той дав згоду на «повне, негайне та безпечне відкриття Ормузької протоки».

Тим часом глава МЗС Ірану Аббас Арагчі оголосив, що протягом двох тижнів безпечний прохід через Ормузьку протоку буде можливий шляхом координації зі Збройними силами Ірану та з «належним урахуванням технічних обмежень».

hromadske За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.