Трамп пророкує «великі гроші» після перемир’я з Іраном
Президент США Дональд Трамп назвав домовленості щодо припинення вогню з Іраном «великим днем для миру в світі» та очікує великих прибутків після розблокування Ормузької протоки.
Економічний ефект
«Великий день для миру у світі! Іран хоче, щоб це сталося, вони вже втомилися! Так само, як і всі інші! США допоможуть із розв’язанням проблеми трафіку в Ормузькій протоці. Багато позитивних змін буде! Великі гроші будуть зароблені. Іран може почати процес відновлення. Ми будемо завантажуватися припасами всілякого роду й просто „тусуватися“, щоб переконатися, що все пройде добре. Я впевнений, що це так і буде. Як і в США, це може стати Золотим Віком для Близького Сходу!» — написав він.
Домовленості про припинення вогню
Нагадаємо, представники США та Ірану домовилися встановити режим припинення вогню на два тижні.
Трамп оголосив, що погодився припинити атаки на Іран, оскільки той дав згоду на «повне, негайне та безпечне відкриття Ормузької протоки».
Тим часом глава МЗС Ірану Аббас Арагчі оголосив, що протягом двох тижнів безпечний прохід через Ормузьку протоку буде можливий шляхом координації зі Збройними силами Ірану та з «належним урахуванням технічних обмежень».
Також за темою
Німеччина закрила 2025 рік із рекордним дефіцитом бюджету
Єврозона уникне рецесії, попри ціни на енергоносії
Перший штат у США готується заборонити будівництво нових дата-центрів для ШІ
Чому позначати валізи при перельотах стрічкою може бути небезпечно
Casa Mavra: для чого в Мексиці побудували будинок з чорного бетону