0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Трамп пророкує «великі гроші» після перемир’я з Іраном

Світ
98
Трамп назвав домовленості щодо припинення вогню з Іраном «великим днем для миру в світі»
Президент США Дональд Трамп назвав домовленості щодо припинення вогню з Іраном «великим днем для миру в світі» та очікує великих прибутків після розблокування Ормузької протоки.
Про це він повідомив у своїй соціальній мережі Truth Social, передає hromadske.

Економічний ефект

«Великий день для миру у світі! Іран хоче, щоб це сталося, вони вже втомилися! Так само, як і всі інші! США допоможуть із розв’язанням проблеми трафіку в Ормузькій протоці. Багато позитивних змін буде! Великі гроші будуть зароблені. Іран може почати процес відновлення. Ми будемо завантажуватися припасами всілякого роду й просто „тусуватися“, щоб переконатися, що все пройде добре. Я впевнений, що це так і буде. Як і в США, це може стати Золотим Віком для Близького Сходу!» — написав він.

Домовленості про припинення вогню

Нагадаємо, представники США та Ірану домовилися встановити режим припинення вогню на два тижні.
Трамп оголосив, що погодився припинити атаки на Іран, оскільки той дав згоду на «повне, негайне та безпечне відкриття Ормузької протоки».
Тим часом глава МЗС Ірану Аббас Арагчі оголосив, що протягом двох тижнів безпечний прохід через Ормузьку протоку буде можливий шляхом координації зі Збройними силами Ірану та з «належним урахуванням технічних обмежень».
За матеріалами:
hromadske
ТрампСШАІран
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems