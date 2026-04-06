Война на Ближнем Востоке может навсегда изменить глобальную энергетическую безопасность
Война США и Израиля против Ирана оказалась не просто гуманитарным кризисом, приведшим к гибели тысяч мирных жителей и вынужденному переселению миллионов людей.
Как отмечает профессор Кембриджского университета Гелен Томпсон, боевые действия также могут ускорить более широкое геополитическое переформатирование в энергетике, что будет иметь последствия для потоков нефти, газа и судоходства от Персидского залива в Европу и Азию.
Об этом пишет Bloomberg.
По ее словам, даже если боевые действия закончатся, предположения, на которых десятилетиями базировались мировые рынки, в частности надежность транзитных маршрутов и легкость замещения нарушенных поставок, испытали серьезные колебания.
Томпсон подчеркнула, что наиболее заметные немедленные последствия могут ощущаться не только на рынках нефти, но и на рынках нефтепродуктов и сжиженного природного газа, особенно для стран, зависящих от экспорта из Персидского залива.
«Европа, и в частности Великобритания, выглядят уязвимыми из-за своей зависимости от импорта авиационного топлива, дизельного топлива и газа, тогда как азиатские экономики могут сохранить большую гибкость благодаря углям и диверсифицированным источникам поставок», — добавляют в Bloomberg.
Профессор считает, что результатом этого станет мир с более фрагментированными ценами, ограниченными поставками и повышенным экономическим риском.
Также по теме
Импорт дизеля в Украину установил рекорд (ТОП-5 поставщиков)
Война на Ближнем Востоке может навсегда изменить глобальную энергетическую безопасность
ЕБРР запускает программу в 2 млрд евро на солнечные панели и генераторы: кто может получить
Украина завершила отопительный сезон: сколько ресурсов на него потратили
Украина оценит перспективы добычи геотермальной энергии в Закарпатье
Пять стран ЕС призывают ввести налог на сверхдоходы энергокомпаний