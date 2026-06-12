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Что нельзя подключать к сети через удлинитель (инфографика)

Энергетика
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Что нельзя подключать к сети через удлинитель (инфографика)
Что нельзя подключать к сети через удлинитель (инфографика)
В современных квартирах и домах часто используют удлинители.
Но когда мы начинаем бездумно перегружать многорозеточные блоки в разных частях дома, игнорируя опасности, ситуация может просто выйти из-под контроля.
Безответственное подключение мощных устройств может привести не только к неисправности, но и к настоящей катастрофе. Чтобы домашний уют не завершился вызовом пожарной службы, эксперты составили четкий список приборов, которые категорически запрещено подключать к удлинителю, пишет liked.hu.

Коэффициент мощности

Если верить этикеткам, большинство удлинителей на рынке могут справиться с нагрузкой 3600−3680 Вт (соответствующей стандарту 16 ампер).
Но электрики советуют нам относиться к этим маркетинговым обещаниям с осторожностью.
Проблема в том, что рынок переполнен дешевыми моделями, сертифицированными только на 10 ампер (макс. 2200 Вт), начинающими плавиться после подключения даже одного более мощного чайника.
На самом деле, для пожарной безопасности и во избежание перегрева контактов лучше не нагружать одну точку подключения мощностью более 2300−2500 Вт.
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Важно понимать, что нельзя одновременно эксплуатировать несколько мощных устройств от одного удлинителя. Здесь всегда работает принцип осторожности — лучше перестраховаться.
Если кабель оставить свернутым в бухту или на барабане, то при использовании мощного устройства провод быстро нагреется внутри «бухты» под нагрузкой. Изоляция расплавится, что неизбежно приведет к короткому замыканию и возгоранию.
<i>Создано finance.ua с помощью ИИ</i>
Создано finance.ua с помощью ИИ
Коварство перегрузки заключается в том, что она редко приводит к немедленному короткому замыканию.
Чаще это медленный, незаметный процесс порчи: контакты нагреваются, пластик теряет свои свойства, соединения расшатываются.
Чтобы избежать несчастных случаев, обратите внимание на типы устройств, которые, по словам экспертов, не следует подключать к удлинителю.
  1. Микроволновые печи.
  2. Кондиционеры и сплит-климаты.
  3. Прочие расширения (подключение последовательно).
  4. Кухонная техника: чайники, тостеры, кофеварки и электрические духовки.
  5. Электрические радиаторы (от масляных радиаторов до конвекторов).
  6. Аэрофритюрницы и конвекционные печи. Их конвекционные нагревательные элементы чрезвычайно «прожорливы».
  7. Стиральные и посудомоечные машины — главные «табу». Их нагревательные элементы потребляют много энергии в течение длительного времени, а работа во влажной среде увеличивает риск поломки экспоненциально.
  8. Холодильные агрегаты. Хотя их средняя мощность низкая, они потребляют высокий пусковой ток при запуске компрессора. В некачественном удлинителе это может привести к искрению, которое может «убить» электронику холодильника.
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Раньше мы писали, что сделать, если роутер стал плохо раздавать Wi-Fi.
Татьяна Береговая
Татьяна Береговая
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
Электроэнергия
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