Что нельзя подключать к сети через удлинитель (инфографика) Сегодня 12:00 — Энергетика

Что нельзя подключать к сети через удлинитель (инфографика)

В современных квартирах и домах часто используют удлинители.

Но когда мы начинаем бездумно перегружать многорозеточные блоки в разных частях дома, игнорируя опасности, ситуация может просто выйти из-под контроля.

Безответственное подключение мощных устройств может привести не только к неисправности, но и к настоящей катастрофе. Чтобы домашний уют не завершился вызовом пожарной службы, эксперты составили четкий список приборов, которые категорически запрещено подключать к удлинителю, пишет liked.hu

Коэффициент мощности

Если верить этикеткам, большинство удлинителей на рынке могут справиться с нагрузкой 3600−3680 Вт (соответствующей стандарту 16 ампер).

Но электрики советуют нам относиться к этим маркетинговым обещаниям с осторожностью.

Проблема в том, что рынок переполнен дешевыми моделями, сертифицированными только на 10 ампер (макс. 2200 Вт), начинающими плавиться после подключения даже одного более мощного чайника.

На самом деле, для пожарной безопасности и во избежание перегрева контактов лучше не нагружать одну точку подключения мощностью более 2300−2500 Вт.

Важно понимать, что нельзя одновременно эксплуатировать несколько мощных устройств от одного удлинителя. Здесь всегда работает принцип осторожности — лучше перестраховаться.

Если кабель оставить свернутым в бухту или на барабане, то при использовании мощного устройства провод быстро нагреется внутри «бухты» под нагрузкой. Изоляция расплавится, что неизбежно приведет к короткому замыканию и возгоранию.

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Коварство перегрузки заключается в том, что она редко приводит к немедленному короткому замыканию.

Чаще это медленный, незаметный процесс порчи: контакты нагреваются, пластик теряет свои свойства, соединения расшатываются.

Чтобы избежать несчастных случаев, обратите внимание на типы устройств, которые, по словам экспертов, не следует подключать к удлинителю.

Микроволновые печи. Кондиционеры и сплит-климаты. Прочие расширения (подключение последовательно). Кухонная техника: чайники, тостеры, кофеварки и электрические духовки. Электрические радиаторы (от масляных радиаторов до конвекторов). Аэрофритюрницы и конвекционные печи. Их конвекционные нагревательные элементы чрезвычайно «прожорливы». Стиральные и посудомоечные машины — главные «табу». Их нагревательные элементы потребляют много энергии в течение длительного времени, а работа во влажной среде увеличивает риск поломки экспоненциально. Холодильные агрегаты. Хотя их средняя мощность низкая, они потребляют высокий пусковой ток при запуске компрессора. В некачественном удлинителе это может привести к искрению, которое может «убить» электронику холодильника.

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