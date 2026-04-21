Україна планує створити 4 ГВт нових енергетичних потужностей

Енергетика
Прем'єр-міністерка Юлія Свириденко під час засідання Ради коаліції
Україна визначила стратегічну ціль — забезпечити 4 ГВт нових енергетичних потужностей через розвиток розподіленої генерації.
Про це заявила прем’єр-міністерка Юлія Свириденко під час засідання Ради коаліції з народними депутатами, міськими головами та експертами можливості дерегуляції у сфері енергетики.

Підготовка до опалювального сезону

За словами очільниці уряду, підготовка до наступного опалювального сезону вже триває з урахуванням досвіду попередньої зими та актуальних безпекових ризиків.
«Уряд разом із регіонами та громадами реалізує плани стійкості. Готуємося до наступного опалювального сезону вже зараз — враховуємо досвід цієї складної зими і нові загрози з боку ворога», — зазначила Свириденко.

Розвиток розподіленої генерації

Ключовим елементом енергетичної стратегії визначено розвиток розподіленої генерації.
«Маємо чітку ціль забезпечити 4 ГВт потужностей по країні. Для цього уряд спростив процедури підключення, скоротив строки встановлення, зменшив кількість дозволів та оновив регуляторну базу», — повідомила прем’єр-міністерка.
За її словами, вже є перші результати реалізації цих змін, однак потенціал для подальшого спрощення ще є.
За її словами, окрему увагу приділили запитам, які уряд отримує від бізнесу і громад щодо випадків затягування процедур та інших затримок з боку обленерго та облгазів.
«Це неприйнятно в умовах, коли йдеться про підготовку до зими в умовах загроз з боку ворога. Тому закликаю всі громади та підприємців, які стикаються з такими ситуаціями, повідомляти через платформу „Пульс“. У разі виявлення фактів зловживань з боку операторів систем розподілу електричної енергії та операторів газорозподільних систем будуть ухвалені невідкладні кадрові рішення», — наголосила очільниця уряду.
Нагадаємо, раніше Finance.ua писав, що президент України Володимир Зеленський провів селекторну нараду з регіонами за участі прем’єр-міністра та урядовців щодо підготовки до наступного опалювального сезону, зокрема в частині безпеки.
Для всіх областей, міст і громад затверджено плани стійкості. У документах визначено об’єкти, які потребують першочергового відновлення, заходи з додаткового захисту та завдання для місцевої влади з метою забезпечення безперебійного постачання тепла й електроенергії взимку. Граничний термін реалізації цих планів — 1 вересня. Для цього встановлено чіткий графік укладання договорів і виконання робіт.
За матеріалами:
Finance.ua
