укр
Регіони мають до 1 вересня підготуватися до зими: затверджено плани стійкості

Казна та Політика
Є жорсткий графік, який повинен бути реалізований усіма обласними та місцевими владами
Є жорсткий графік, який повинен бути реалізований усіма обласними та місцевими владами
Президент України Володимир Зеленський провів селекторну нараду з регіонами за участі прем’єр-міністра та урядовців щодо підготовки до наступного опалювального сезону, зокрема в частині безпеки.
Про це він повідомив у своєму Telegram-каналі.

Плани стійкості

Для всіх областей, міст і громад затверджено плани стійкості. У документах визначено об’єкти, які потребують першочергового відновлення, заходи з додаткового захисту та завдання для місцевої влади з метою забезпечення безперебійного постачання тепла й електроенергії взимку.
Граничний термін реалізації цих планів — 1 вересня. Для цього встановлено чіткий графік укладання договорів і виконання робіт.
«Відповідно, є жорсткий графік укладання договорів і виконання робіт, який повинен бути реалізований усіма обласними та місцевими владами. На жаль, станом на сьогодні не всі регіони працюють саме так, як треба для захисту людей», — зазначив Зеленський.

Регіони, що відстають від графіка

Ідеться про Донецьку, Чернігівську, Полтавську, Кіровоградську, Запорізьку, Херсонську та Львівську області, а також місто Київ.
«У столиці очевидно не вистачає розуміння, що наступної зими достатні резервні джерела електро- та теплопостачання повинні бути забезпечені для всіх районів міста», — наголосив президент.
На Львівщині є питання по кількох енергообʼєктах, і треба, щоб обласна влада та урядові структури чітко визначили, хто саме повинен відповідати за вчасне виконання державного завдання.

Додаткові заходи безпеки

Зеленський доручив командувачу Повітряних сил ЗСУ разом з міністром оборони України пропрацювати з керівниками Херсону, Запоріжжя, Чернігівщини та Харківщини додаткове забезпечення перехоплювачами й тренування екіпажів. «У наших воїнів має бути достатня кількість та якість засобів реагування на всі типи „шахедів“», — уточнив голова держави, додавши, що уряд готовий допомагати регіонам, які цього потребують та чиї запити обґрунтовані.
За матеріалами:
Finance.ua
