Энергетические ваучеры и социальные программы: в ЕС представили меры по преодолению топливного кризиса Сегодня 21:03 — Энергетика

Еврокомиссия представила пакет мер по преодолению топливного кризиса из-за войны, начатой ​​США против Ирана. Речь идет об инициативе AccelerateEU, которая должна обеспечить как краткосрочную поддержку домохозяйств и бизнеса, так и долгосрочное снижение зависимости от нестабильных энергорынков.

Об этом говорится в сообщении Европейской Комиссии.

В ЕС отмечают, что менее чем через пять лет европейцы второй раз ощущают последствия зависимости от импортного ископаемого топлива. После обострения ситуации на Ближнем Востоке Евросоюз дополнительно потратил 24 млрд евро на импорт энергии из-за роста цен, не получив дополнительных объемов ресурсов.

Текущая геополитическая ситуация подтверждает необходимость ускорения перехода к безопасной и доступной энергетике.

Ключевые меры AccelerateEU

Инициатива предусматривает ряд шагов.

Координация между странами ЕС

Еврокомиссия намерена усилить координацию действий государств-членов. Это касается заполнения газовых хранилищ, использования гибких механизмов их наполнения и возможного высвобождения нефтяных резервов.

Предусмотрены регулярные заседания координационных групп по нефти и газу, а также согласование национальных чрезвычайных мер.

Создание Fuel Observatory

Планируется создать новый инструмент — Fuel Observatory, который будет отслеживать производство, импорт, экспорт и запасы транспортного горючего в ЕС. Это позволит оперативно реагировать на дефицит и обеспечивать сбалансированное распределение ресурсов.

Временная поддержка потребителей

Среди предложенных мер — адресная поддержка населения и бизнеса в периоды пиковых цен. Речь идет об энергетических ваучерах, социальных программах, а также возможном снижении акцизов на электроэнергию для уязвимых категорий населения.

Также планируется внедрение временной рамки государственной помощи, которая предоставит правительствам больше гибкости для поддержки экономики.

Ускорение перехода к чистой энергии

К лету Еврокомиссия представит план электрификации с амбициозными целями и мерами по устранению барьеров в промышленности, транспорте и строительстве.

Отдельное внимание уделят развитию устойчивого авиационного топлива.

Развитие энергосетей

Предусмотрено усиление энергетической инфраструктуры, в частности модернизация электросетей и быстрое внедрение европейского пакета по сетям.

Также планируется более активное использование возобновляемых источников энергии, в частности модернизация ветровых и гидроэлектростанций.

Еврокомиссия готовит законодательные изменения по тарифам и налогообложению, в частности, с целью снижения налоговой нагрузки на электроэнергию по сравнению с ископаемым топливом.

Привлечение инвестиций

Для финансирования энергетического перехода Еврокомиссия использует ресурсы Механизма восстановления и устойчивости в 219 миллиардов евро и фонды политики объединения ЕС, а также мобилизует частные инвестиции.

В то же время, общая потребность в инвестициях оценивается в €660 млрд в год до 2030 года.

