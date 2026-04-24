На ремонт саркофага Чернобыльской АЭС, поврежденного дроном, ищут €500 млн

Энергетика
Европейский банк реконструкции и развития ведет переговоры с международными партнерами по привлечению около €500 млн ($585 млн) для ремонта нового безопасного конфайнмента Чернобыльской АЭС.
Об этом сообщил вице-президент ЕБРР по банковской деятельности Маттео Патроне в интервью Kyiv Post.

Повреждение после дроновой атаки

В результате удара российского дрона с фугасной боевой частью в феврале 2025 года был поврежден участок крыши, по площади примерно как 18 припаркованных автомобилей.
Патроне отметил, что эти повреждения создают риск коррозии, которая может поставить под угрозу всю систему укрытия, стоимость которой ранее составила €2,1 млрд ($2,5 млрд).
«Существует риск усиления коррозии системы, что может привести к ее повреждению, если проблема не будет решена в положенные сроки», — отметил вице-президент ЕБРР.
Он добавил, что предварительные оценки указывают на сумму около полумиллиарда евро.
«Мы уже ведем переговоры с рядом партнеров, чтобы собрать эти средства и запустить отдельный проект для решения этой проблемы», — подчеркнул Патроне.

Последствия удара

14 февраля 2025 года российский ударный дрон с фугасной боевой частью попал в укрытие, которое оберегает мир от радиации разрушенного 4-го энергоблока ЧАЭС.
В результате дроновой атаки пострадали внешняя и внутренняя оболочка арки. Там образовалось отверстие диаметром примерно 6 метров, также повреждено некоторое оборудование и электрические кабели. Однако опорные балки не получили значительных повреждений. Представители МАГАТЭ подтвердили сообщение украинских властей, что уровень радиации на месте не изменился.
Ранее сообщалось, что по предварительным оценкам, ремонт защитного купола над энергоблоком № 4 Чернобыльской атомной электростанцией, которую повредил российский ударный дрон, будет стоить более 25 миллионов евро.
Доноры Международного счета сотрудничества по Чернобыльской катастрофе (ICCA), которым руководит Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР), одобрили план подготовительных работ по ремонту нового безопасного конфаймента (НБК) на Чернобыльской АЭС. На разработку инженерных решений и первоначальные закупки выделено 30 миллионов евро.
По материалам:
Діло
АЭС
