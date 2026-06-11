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Экспорт нефти: кто изменил структуру рынка

Энергетика
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Экспорт нефти: кто изменил структуру рынка
Экспорт нефти: кто изменил структуру рынка
США стали крупнейшим экспортером нефти в мире, изменив структуру рынка, где долгое время доминировали Саудовская Аравия и россия.
Это изменение усилило позиции американских компаний на энергетических рынках.
Об этом сообщает Reuters.
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Выход США на первое место стал большим поворотом для страны, которая десятилетиями зависела от ближневосточного сырья и пострадала от нефтяного эмбарго, введенного некоторыми членами ОПЕК в 1973 году из-за поддержки Вашингтоном Израиля.
Ситуация стала меняться после 2010 года, когда резко выросла добыча нефти и газа из сланцевых формаций. Сначала это сделало США крупнейшим производителем газа, а затем и нефти в мире.
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Лидерство США по объемам экспорта удерживается третий месяц подряд. Главными факторами стали высокая внутренняя добыча, использование стратегических резервов и серьезные проблемы у конкурентов. Текущее распределение сил на рынке в мае выглядело так:

США: 10,5 млн баррелей в сутки (б/с)

Американские поставщики увеличили экспорт на фоне высоких объемов производства. Для сравнения, в 2025 году США ежедневно отгружали около 6,6 млн баррелей.

рф: 7 млн ​​б/с

российский экспорт сырой нефти и нефтепродуктов существенно сократился из-за санкций США за вторжение в Украину, а также из-за успешных атак украинских беспилотников на инфраструктуру. В 2025 году этот показатель составил около 5,8 млн б/с.

Саудовская Аравия: 5,9 млн б/с

Поставки королевства резко упали из-за конфликта между США и Ираном, который с февраля 2026 года блокирует логистические маршруты на Ближнем Востоке. В прошлом году Саудовская Аравия экспортировала в среднем 8,1 млн б/с.
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Ранее Finance.ua писал, что Страны Европейского Союза разрешили военным кораблям в Средиземном море задерживать и досматривать иностранные суда, которые в ЕС считают частью российского «теневого флота».
По материалам:
Finance.ua
Нефть
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