Экспорт нефти: кто изменил структуру рынка

Выход США на первое место стал большим поворотом для страны, которая десятилетиями зависела от ближневосточного сырья и пострадала от нефтяного эмбарго, введенного некоторыми членами ОПЕК в 1973 году из-за поддержки Вашингтоном Израиля.
Ситуация стала меняться после 2010 года, когда резко выросла добыча нефти и газа из сланцевых формаций. Сначала это сделало США крупнейшим производителем газа, а затем и нефти в мире.
Лидерство США по объемам экспорта удерживается третий месяц подряд. Главными факторами стали высокая внутренняя добыча, использование стратегических резервов и серьезные проблемы у конкурентов. Текущее распределение сил на рынке в мае выглядело так:
США: 10,5 млн баррелей в сутки (б/с)
Американские поставщики увеличили экспорт на фоне высоких объемов производства. Для сравнения, в 2025 году США ежедневно отгружали около 6,6 млн баррелей.
рф: 7 млн б/с
российский экспорт сырой нефти и нефтепродуктов существенно сократился из-за санкций США за вторжение в Украину, а также из-за успешных атак украинских беспилотников на инфраструктуру. В 2025 году этот показатель составил около 5,8 млн б/с.
Саудовская Аравия: 5,9 млн б/с
Поставки королевства резко упали из-за конфликта между США и Ираном, который с февраля 2026 года блокирует логистические маршруты на Ближнем Востоке. В прошлом году Саудовская Аравия экспортировала в среднем 8,1 млн б/с.
Ранее Finance.ua писал, что Страны Европейского Союза разрешили военным кораблям в Средиземном море задерживать и досматривать иностранные суда, которые в ЕС считают частью российского «теневого флота».