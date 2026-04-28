ОАЭ заявили о выходе из ОПЕК

ОАЭ, которые длительное время являлись членом ОПЕК, объявили о прекращении участия в организации.
Объединенные Арабские Эмираты заявили о выходе из ОПЕК и формата ОПЕК+. Решение принято на фоне войны с Ираном, которая вызвала энергетический шок и дестабилизировала мировую экономику.
Об этом сообщает Reuters.

Решение о выходе из ОПЕК

Министр энергетики ОАЭ Сухайль аль-Мазруи сообщил, что решение было принято после анализа текущей и будущей энергетической стратегии страны. По его словам, консультации с другими государствами, в частности с Саудовской Аравией, не проводились.
«Это политическое решение, принятое после тщательного анализа нынешней и будущей политики, связанной с уровнем добычи», — заявил министр.

Влияние на нефтяной рынок

Входящие в ОПЕК страны Персидского залива уже сталкиваются с трудностями экспорта через Ормузский пролив — ключевой маршрут между Ираном и Оманом. Через него проходит около пятой части мировых поставок нефти и сжиженного природного газа. Угрозы и атаки со стороны Ирана усложняют судоходство в регионе.
В то же время, по оценке министра, выход ОАЭ не будет оказывать значительного влияния на рынок, учитывая текущую ситуацию в проливе.

Геополитический контекст

Выход ОАЭ из ОПЕК может усилить позиции президента США Дональда Трампа, ранее обвинявшего организацию в завышении цен на нефть. Он также связывал военную поддержку стран Персидского залива с их ценовой политикой на энергоресурсы.
Решение ОАЭ также последовало после критики в адрес арабских государств, которые, по мнению Абу-Даби, недостаточно поддержали страну на фоне атак со стороны Ирана.
Советник президента ОАЭ по дипломатическим вопросам Анвар Гаргаш заявил, что страны Совета по сотрудничеству арабских государств Персидского залива оказали логистическую поддержку, однако политическая и военная реакция была слабой.
«Я ожидал такой позиции от Лиги арабских государств, но не от Совета сотрудничества стран Персидского залива», — отметил он.
По материалам:
Finance.ua
НефтьОПЕКЭкспорт нефти
