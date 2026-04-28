Цены на нефть растут: конца противостояния с Ираном не видно

Решающий водный путь через Ормузский пролив остается преимущественно закрытым, что делает поставки энергоносителей из ключевого региона Ближнего Востока недоступными для мировых покупателей.
Президент США Дональд Трамп недоволен последним предложением Ирана, направленным на прекращение войны, об этом заявил в понедельник американский чиновник.
Иранские источники сообщили в понедельник, что в предложении Тегерана не рассматривается вопрос его ядерной программы, пока не прекратятся боевые действия и не будут разрешены споры по поводу судоходства в Персидском заливе.
Недовольство Трампа иранским предложением завело конфликт в тупик, поскольку Иран перекрывает судоходство через Ормузский пролив, по которому обычно перевозятся объемы, равные примерно 20% мирового потребления нефти и газа, а США сохраняют блокаду иранских портов.
Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в июне выросли на 2,32 доллара, или 2,1%, до 110,55 доллара за баррель по состоянию на 06:38 по Гринвичу, после роста на 2,8% на предыдущей сессии до самого высокого уровня закрытия с 7 апреля. Контракт заключается уже седьмой день.
«Разговоры о „мире“ все еще выглядят в значительной степени поверхностными и не имеют конкретных доказательств деэскалации. Несмотря на риторику, движение судов через Ормузский пролив остается ограниченным, и именно длительные перебои удерживают высокие премии за риск нефти», — сказала старший рыночный аналитик Phillip Nova Приянка Сачдева.