0 800 307 555
ру
Цены на нефть растут: конца противостояния с Ираном не видно

Энергетика
56
Цены на нефть во вторник выросли почти на 2%, продолжив рост предыдущей сессии, поскольку усилия по прекращению войны между США и Ираном, похоже, зашли в тупик.
Об этом пишет Reuters.
Решающий водный путь через Ормузский пролив остается преимущественно закрытым, что делает поставки энергоносителей из ключевого региона Ближнего Востока недоступными для мировых покупателей.
Президент США Дональд Трамп недоволен последним предложением Ирана, направленным на прекращение войны, об этом заявил в понедельник американский чиновник.
Иранские источники сообщили в понедельник, что в предложении Тегерана не рассматривается вопрос его ядерной программы, пока не прекратятся боевые действия и не будут разрешены споры по поводу судоходства в Персидском заливе.
Читайте также
Недовольство Трампа иранским предложением завело конфликт в тупик, поскольку Иран перекрывает судоходство через Ормузский пролив, по которому обычно перевозятся объемы, равные примерно 20% мирового потребления нефти и газа, а США сохраняют блокаду иранских портов.
Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в ​​июне выросли на 2,32 доллара, или 2,1%, до 110,55 доллара за баррель по состоянию на 06:38 по Гринвичу, после роста на 2,8% на предыдущей сессии до самого высокого уровня закрытия с 7 апреля. Контракт заключается уже седьмой день.
Читайте также
Цена на американскую нефть марки West Texas Intermediate (WTI) с поставкой в ​​июнь выросла на 1,80 доллара или 1,9%, до 98,17 доллара за баррель после роста на 2,1% на предыдущей сессии.
Предыдущий раунд переговоров между США и Ираном провалился на прошлой неделе после неудачных личных переговоров.
Читайте также
«Разговоры о „мире“ все еще выглядят в значительной степени поверхностными и не имеют конкретных доказательств деэскалации. ‌Несмотря на риторику, движение судов через Ормузский пролив остается ограниченным, и именно длительные перебои удерживают высокие премии за риск нефти», — сказала старший рыночный аналитик Phillip Nova Приянка Сачдева.
Татьяна Береговая
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
Нефть
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems