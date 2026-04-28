Цены на нефть растут: конца противостояния с Ираном не видно Сегодня 12:13 — Энергетика

Цены на нефть растут: конца противостояния с Ираном не видно

Цены на нефть во вторник выросли почти на 2%, продолжив рост предыдущей сессии, поскольку усилия по прекращению войны между США и Ираном, похоже, зашли в тупик.

Об этом пишет Reuters

Решающий водный путь через Ормузский пролив остается преимущественно закрытым, что делает поставки энергоносителей из ключевого региона Ближнего Востока недоступными для мировых покупателей.

Президент США Дональд Трамп недоволен последним предложением Ирана, направленным на прекращение войны, об этом заявил в понедельник американский чиновник.

Иранские источники сообщили в понедельник, что в предложении Тегерана не рассматривается вопрос его ядерной программы, пока не прекратятся боевые действия и не будут разрешены споры по поводу судоходства в Персидском заливе.

Недовольство Трампа иранским предложением завело конфликт в тупик, поскольку Иран перекрывает судоходство через Ормузский пролив, по которому обычно перевозятся объемы, равные примерно 20% мирового потребления нефти и газа, а США сохраняют блокаду иранских портов.

Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в ​​июне выросли на 2,32 доллара, или 2,1%, до 110,55 доллара за баррель по состоянию на 06:38 по Гринвичу, после роста на 2,8% на предыдущей сессии до самого высокого уровня закрытия с 7 апреля. Контракт заключается уже седьмой день.

Цена на американскую нефть марки West Texas Intermediate (WTI) с поставкой в ​​июнь выросла на 1,80 доллара или 1,9%, до 98,17 доллара за баррель после роста на 2,1% на предыдущей сессии.

Предыдущий раунд переговоров между США и Ираном провалился на прошлой неделе после неудачных личных переговоров.

«Разговоры о „мире“ все еще выглядят в значительной степени поверхностными и не имеют конкретных доказательств деэскалации. ‌Несмотря на риторику, движение судов через Ормузский пролив остается ограниченным, и именно длительные перебои удерживают высокие премии за риск нефти», — сказала старший рыночный аналитик Phillip Nova Приянка Сачдева.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.