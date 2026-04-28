Чего ждать украинским водителям от цен на АЗС в мае Вчера 19:05 — Энергетика

В мае ситуация на рынке будет зависеть, прежде всего, от внешних факторов. При снижении цен на внешних рынках операторы АЗС могут активнее применять акционные предложения, конкурируя за потребителя.

Об этом рассказал аналитик консалтинговой компании Нафторынок Александр Сиренко в комментарии Фактам ICTV.

По его словам, ситуация на мировом энергетическом рынке остается нестабильной на фоне происходящего на Ближнем Востоке. Это влияет на стоимость нефтепродуктов в Европе, откуда Украина импортирует горючее, и усложняет формирование прогнозов.

Неопределенность на рынке

Из-за динамичного развития событий на Ближнем Востоке прогнозировать ситуацию на рынке сложно даже на короткий период.

«Пока невозможно дать прогноз даже на пару недель вперед, потому что ситуация очень динамичная и меняется постоянно», — пояснил эксперт.

По словам Сиренко, цены на нефть могут резко меняться в течение одного дня, что сразу влияет на стоимость топлива в Европе и на границе Украины.

В конце апреля стоимость дизеля в Европе составляет около $1250 за тонну, что составляет примерно 80 грн за литр на границе.

В то же время, поведение операторов АЗС в Украине остается разным: часть сетей поднимала цены в начале апреля, другие снижали в конце месяца, а некоторые фиксировали их еще с конца марта.

Чего ждать водителям в мае

Эксперт отметил, что в мае ситуация на рынке будет напрямую зависеть от внешних факторов.

«Если внешний рынок пойдет вниз, водителям следует рассчитывать на большее количество акций. Сети будут реагировать и конкурировать за клиента», — пояснил аналитик.

В то же время, существенное снижение цен возможно только в случае снижения мировых котировок.

«Если нефть вернется к уровням февраля, тогда можно будет говорить о снижении цен на заправках», — добавил эксперт.

Пока же рынок остается зависимым от внешних факторов, поэтому водителям следует ориентироваться на постоянные колебания цен.

Сиренко также обратил внимание, что в других странах для сдерживания цен применяют снижение налогов на топливо, в то время как в Украине этот подход не используется. Власти объясняют это необходимостью наполнения бюджета и обязательствами перед международными партнерами, в частности МВФ.

В то же время, по его словам, действующие программы поддержки охватывают не всех потребителей, в частности бизнес.

ICTV

