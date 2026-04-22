Венгрия заявила о возобновлении транзита российской нефти по «Дружбе» Сегодня 16:05 — Энергетика

Министр Венгрии по делам ЕС Янош Бока на своей странице в Facebook сообщил, что 22 апреля возобновилась транспортировка российской нефти по трубопроводу «Дружба» в направлении Венгрии через территорию Украины.

По его словам, поставки нефти возобновились в 11:35. Ожидается, что сырье может поступить на территорию Венгрии уже сегодня или позже утром 23 апреля.

«Для энергоснабжения Венгрии жизненно важно, чтобы нефтепровод „Дружба“ функционировал и чтобы через него страна могла реально пользоваться законными, дешевыми и надежными возможностями закупки», — заявил венгерский министр.

Бока подчеркнул, что это «особенно важно» в условиях, когда кризис на Ближнем Востоке вызвал рост цен на энергоносители.

Диверсификация маршрутов

В заявлении подчеркивается, что в текущих условиях ключевой задачей является расширение источников и маршрутов поставок, а не их сокращение.

«В этой ситуации нами руководил принцип максимально расширять источники и маршруты поставок, но ни в коем случае их не сокращать. Диверсификация означает большую безопасность для семей и экономических субъектов, и только она способна удерживать закупочные цены на таком уровне, что делает возможным конкурентоспособность венгерской экономики и защиту потребителей», — отметил Бока.

Политический контекст

Венгерская сторона заявляет, что прилагала усилия для возобновления поставок нефти, которые были ограничены по политическим причинам. Этот вопрос вызвал напряжение в ЕС. В то же время в Будапеште подчеркивают необходимость защиты национальных интересов в сфере энергетики.

Также отмечено, что блокирование финансовых решений по Украине рассматривалось как инструмент влияния в переговорах.

«Украинская нефтяная блокада была сломлена. Доказано, что транспортировку нефти Украина блокировала по политическим соображениям, а также то, что у них деньги закончились раньше, чем у нас — нефть. Венгерская тактика оказалась успешной», — добавил Бока.

Напомним, накануне Владимир Зеленский заявил , что Украина завершила ремонт поврежденного российским ударом участка нефтепровода «Дружба». Объект может возобновить работу. По его словам, Украина рассчитывает, что это будет способствовать разблокированию европейского пакета поддержки, одобренного Евросоветом, а также дальнейшему усилению санкционного давления на россию.

22 апреля послы стран Европейского Союза запустили письменную процедуру одобрения выделения 90 миллиардов евро кредита для Украины и 20-го пакета санкций против россии.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.