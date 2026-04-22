Венгрия заявила о возобновлении транзита российской нефти по «Дружбе»

Министр Венгрии по делам ЕС Янош Бока на своей странице в Facebook сообщил, что 22 апреля возобновилась транспортировка российской нефти по трубопроводу «Дружба» в направлении Венгрии через территорию Украины.
По его словам, поставки нефти возобновились в 11:35. Ожидается, что сырье может поступить на территорию Венгрии уже сегодня или позже утром 23 апреля.
«Для энергоснабжения Венгрии жизненно важно, чтобы нефтепровод „Дружба“ функционировал и чтобы через него страна могла реально пользоваться законными, дешевыми и надежными возможностями закупки», — заявил венгерский министр.
Бока подчеркнул, что это «особенно важно» в условиях, когда кризис на Ближнем Востоке вызвал рост цен на энергоносители.
Диверсификация маршрутов
В заявлении подчеркивается, что в текущих условиях ключевой задачей является расширение источников и маршрутов поставок, а не их сокращение.
«В этой ситуации нами руководил принцип максимально расширять источники и маршруты поставок, но ни в коем случае их не сокращать. Диверсификация означает большую безопасность для семей и экономических субъектов, и только она способна удерживать закупочные цены на таком уровне, что делает возможным конкурентоспособность венгерской экономики и защиту потребителей», — отметил Бока.
Политический контекст
Венгерская сторона заявляет, что прилагала усилия для возобновления поставок нефти, которые были ограничены по политическим причинам. Этот вопрос вызвал напряжение в ЕС. В то же время в Будапеште подчеркивают необходимость защиты национальных интересов в сфере энергетики.
Также отмечено, что блокирование финансовых решений по Украине рассматривалось как инструмент влияния в переговорах.
«Украинская нефтяная блокада была сломлена. Доказано, что транспортировку нефти Украина блокировала по политическим соображениям, а также то, что у них деньги закончились раньше, чем у нас — нефть. Венгерская тактика оказалась успешной», — добавил Бока.
Напомним, накануне Владимир Зеленский заявил, что Украина завершила ремонт поврежденного российским ударом участка нефтепровода «Дружба». Объект может возобновить работу. По его словам, Украина рассчитывает, что это будет способствовать разблокированию европейского пакета поддержки, одобренного Евросоветом, а также дальнейшему усилению санкционного давления на россию.
22 апреля послы стран Европейского Союза запустили письменную процедуру одобрения выделения 90 миллиардов евро кредита для Украины и 20-го пакета санкций против россии.