0 800 307 555
ру
Берлин ведет переговоры с Польшей по поставкам нефти

Энергетика
16
Германия ведет переговоры с Польшей по поставкам нефти для нефтеперерабатывающего завода из-за риска прекращения транзита сырья из Казахстана по территории россии.
Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на представителя Министерства экономики и энергетики ФРГ.

Переговоры по альтернативным поставкам

По словам представителя ведомства, Берлин обсуждает с польским правительством возможность транзита дополнительных объемов нефти для нефтеперерабатывающего завода в Шведте. Предприятие скоро может потерять поставки казахстанского сырья.
Казахстан транспортировал нефть на этот НПЗ по северной ветке трубопровода «Дружба» с 2023 года — после того, как Европа почти полностью отказалась от импорта российской нефти на фоне войны рф против Украины. россия планирует приостановить действие этой договоренности со следующего месяца, из-за чего Казахстан вынужден перенаправлять объемы.

Воздействие на энергетическую безопасность

В то же время представитель ведомства заявил, что потеря поставок из Казахстана не «поставит под угрозу безопасность поставок нефтепродуктов в Германию, даже если НПЗ в Шведте будет работать с пониженной мощностью».
«Этот шаг вынуждает НПЗ в Шведте, обеспечивающем Германию авиационным и другими видами горючего, искать альтернативные источники поставок в то время, когда нефтеперерабатывающие предприятия по всей Европе ищут замену ближневосточным сортам нефти, больше не поступающим в ее порты из-за войны с Ираном. Чехия, импортирующая топливо из Германии, заявила, что рассматривает меры на случай сбоев в производстве в Шведте», — подытожили в Bloomberg.
Ранее сообщалось, что россия намерена прекратить транзит нефти из Казахстана в Германию по нефтепроводу Дружба с 1 мая. Вице-премьер-министр рф Александр Новак заявлял, что этот шаг был обусловлен «техническими возможностями», не предоставив никаких дополнительных объяснений.
23 апреля в Министерстве экономики ФРГ заявили, что «будут использованы имеющиеся варианты для обеспечения безопасности поставок в Германии» и что такой шаг Кремля «не ставит под угрозу» безопасность поставок нефтепродуктов.
По материалам:
НВ
Экспорт нефтиГерманияПольша
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Рассчитывайте на
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems