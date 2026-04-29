Берлин ведет переговоры с Польшей по поставкам нефти Сегодня 21:34 — Энергетика

Германия ведет переговоры с Польшей по поставкам нефти для нефтеперерабатывающего завода из-за риска прекращения транзита сырья из Казахстана по территории россии.

Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на представителя Министерства экономики и энергетики ФРГ.

Переговоры по альтернативным поставкам

По словам представителя ведомства, Берлин обсуждает с польским правительством возможность транзита дополнительных объемов нефти для нефтеперерабатывающего завода в Шведте. Предприятие скоро может потерять поставки казахстанского сырья.

Казахстан транспортировал нефть на этот НПЗ по северной ветке трубопровода «Дружба» с 2023 года — после того, как Европа почти полностью отказалась от импорта российской нефти на фоне войны рф против Украины. россия планирует приостановить действие этой договоренности со следующего месяца, из-за чего Казахстан вынужден перенаправлять объемы.

Воздействие на энергетическую безопасность

В то же время представитель ведомства заявил, что потеря поставок из Казахстана не «поставит под угрозу безопасность поставок нефтепродуктов в Германию, даже если НПЗ в Шведте будет работать с пониженной мощностью».

«Этот шаг вынуждает НПЗ в Шведте, обеспечивающем Германию авиационным и другими видами горючего, искать альтернативные источники поставок в то время, когда нефтеперерабатывающие предприятия по всей Европе ищут замену ближневосточным сортам нефти, больше не поступающим в ее порты из-за войны с Ираном. Чехия, импортирующая топливо из Германии, заявила, что рассматривает меры на случай сбоев в производстве в Шведте», — подытожили в Bloomberg.

Ранее сообщалось, что россия намерена прекратить транзит нефти из Казахстана в Германию по нефтепроводу Дружба с 1 мая. Вице-премьер-министр рф Александр Новак заявлял, что этот шаг был обусловлен «техническими возможностями», не предоставив никаких дополнительных объяснений.

23 апреля в Министерстве экономики ФРГ заявили, что «будут использованы имеющиеся варианты для обеспечения безопасности поставок в Германии» и что такой шаг Кремля «не ставит под угрозу» безопасность поставок нефтепродуктов.

