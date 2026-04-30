Босния и Герцеговина и Хорватия построят газопровод в обход российских маршрутов Сегодня 04:32 — Энергетика

Хорватия и Босния и Герцеговина подписали соглашение о строительстве газопровода Southern Interconnection, соединяющего боснийскую газовую сеть с хорватской инфраструктурой и СПГ-терминалом на острове Крк в Адриатическом море.

Об этом сообщает Associated Press.

Детали проекта

Инвестором и застройщиком проекта назначена американская компания AAFS Infrastructure and Energy.

Соглашение подписали хорватский премьер-министр Андрей Пленкович и глава Совета министров Боснии и Герцеговины Борьяна Кристо в присутствии министра энергетики США Криса Райта на полях саммита стран Балтийского, Черноморского и Адриатического регионов в Дубровнике.

Пленкович написал в соцсетях, что трубопровод «укрепит энергетическую безопасность и независимость», Кристо назвала подписание «великим днем ​​для обеих стран».

В американской делегации была также заместитель госсекретаря по политическим вопросам Эллисон Хукер, заявившая, что США готовы способствовать снижению энергетической зависимости региона от россии и стимулированию экономического роста.

Переговоры по газопроводу в Боснию велись с начала 2026 года. В январе сообщалось, что в обсуждении контракта стоимостью около $200 млн принимают участие лица, связанные с Дональдом Трампом.

Технические характеристики

Протяженность трубопровода составит около 235 км и позволит Боснии и Герцеговине импортировать газ из США и других стран в обход российских маршрутов.

Сейчас Босния и Герцеговина практически полностью зависит от поступающего через Сербию российского газа и «Турецкий поток» через Болгарию.

По данным местных СМИ, объем инвестиций в новый трубопровод может составить $1,5 млрд.

На полях того же саммита инвестиционная группа Pantheon Atlas LLC объявила о планах строительства в Хорватии «гиперскейл-кампуса» в сфере ИИ и инноваций стоимостью 50 млрд евро. Соответствующее письмо о намерениях подписано с хорватской группой Koncar.

