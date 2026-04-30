0 800 307 555
ру
Босния и Герцеговина и Хорватия построят газопровод в обход российских маршрутов

Энергетика
13
Хорватия и Босния и Герцеговина подписали соглашение о строительстве газопровода Southern Interconnection, соединяющего боснийскую газовую сеть с хорватской инфраструктурой и СПГ-терминалом на острове Крк в Адриатическом море.
Об этом сообщает Associated Press.

Детали проекта

Инвестором и застройщиком проекта назначена американская компания AAFS Infrastructure and Energy.
Соглашение подписали хорватский премьер-министр Андрей Пленкович и глава Совета министров Боснии и Герцеговины Борьяна Кристо в присутствии министра энергетики США Криса Райта на полях саммита стран Балтийского, Черноморского и Адриатического регионов в Дубровнике.
Пленкович написал в соцсетях, что трубопровод «укрепит энергетическую безопасность и независимость», Кристо назвала подписание «великим днем ​​для обеих стран».
Читайте также
В американской делегации была также заместитель госсекретаря по политическим вопросам Эллисон Хукер, заявившая, что США готовы способствовать снижению энергетической зависимости региона от россии и стимулированию экономического роста.
Переговоры по газопроводу в Боснию велись с начала 2026 года. В январе сообщалось, что в обсуждении контракта стоимостью около $200 млн принимают участие лица, связанные с Дональдом Трампом.

Технические характеристики

Протяженность трубопровода составит около 235 км и позволит Боснии и Герцеговине импортировать газ из США и других стран в обход российских маршрутов.
Сейчас Босния и Герцеговина практически полностью зависит от поступающего через Сербию российского газа и «Турецкий поток» через Болгарию.
По данным местных СМИ, объем инвестиций в новый трубопровод может составить $1,5 млрд.
На полях того же саммита инвестиционная группа Pantheon Atlas LLC объявила о планах строительства в Хорватии «гиперскейл-кампуса» в сфере ИИ и инноваций стоимостью 50 млрд евро. Соответствующее письмо о намерениях подписано с хорватской группой Koncar.
По материалам: Mind
Mind
ГазЭкспорт нефти
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems