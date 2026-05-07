Стоимость бензина в США достигла максимума с 2022 года из-за конфликта на Ближнем Востоке Сегодня 02:39 — Энергетика

Без деэскалации на Ближнем Востоке цены на топливо в США могут превысить предыдущие рекорды

Средняя розничная цена на бензин в США превысила отметку в 4,50 доллара за 1 галлон (3,79 л). Подобный уровень цен был зафиксирован впервые с июля 2022 года. Основными факторами подорожания являются перебои в поставках нефти через Ормузский пролив и рост спроса перед началом летнего сезона.

Об этом сообщает Reuters.

Аналитики говорят, что без деэскалации на Ближнем Востоке цены на топливо в США могут превысить предыдущие рекорды.

Самая высокая средняя стоимость топлива зарегистрирована в штате Калифорния — 6,14 доллара за галлон ($1,62 за литр). Мировые цены на нефть марки Brent выросли на 58% с момента начала конфликта.

Влияние геополитики

«Закрытие Ормузского пролива продолжает медленно повышать цены на нефть и бензин, но мы также наблюдаем проблемы с переработкой… Если Ормузский пролив не откроется, я ожидаю, что цены на бензин этим летом, вероятно, останутся выше 4,50 долларов за галлон ($1,19/л)», — сообщил аналитик GasBuddy Патрік Де Хаан.

Технические проблемы на производстве также повлияли на рынок. Нефтеперерабатывающий завод BP в Вайтенге мощностью 440 000 баррелей (69 954 120 л) в день временно останавливал один из агрегатов из-за отключения электроэнергии. В настоящее время работа предприятия возобновлена.

Сокращение запасов

По данным Morgan Stanley, запасы бензина в стране сокращаются быстрее сезонных норм. Ожидается падение объемов ниже 200 миллионов баррелей к концу августа.

Статистика EIA подтверждает снижение запасов на 6 миллионов баррелей за последнюю неделю до уровня 222,3 млн баррелей. Это на 2 млн баррелей меньше среднего показателя последних пяти лет. В настоящее время среднесуточный спрос в США составляет 8,95 миллионов баррелей, что на 1% превышает прошлогодние данные. Фьючерсы на бензин торгуются на уровне 3,64 доллара за галлон (0,96 долларов за литр).

Резкий рост цен на АЗС несет серьезный политический риск для президента Дональда Трампа и его Республиканской партии, которые проводят агитационную кампанию к промежуточным выборам в Конгресс, на которых полностью переизберут Палату представителей, а также треть Сената.

Діло По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.