Канада выделит более 12 млн евро на энергетику Украины: куда пойдут деньги

Денежные средства уже направляются на первоочередные потребности энергетических компаний и мероприятия по ремонту и восстановлению энергетической инфраструктуры по всей стране в рамках подготовки к следующему осенне-зимнему периоду.
«Эта помощь критически важна для обеспечения устойчивости нашей энергосистемы в условиях постоянных атак россии и укрепления энергетической безопасности страны накануне отопительного сезона. Благодарен Секретариату Энергетического Сообщества за эффективную координацию работы Фонда и лично Артуру Лорковскому за лидерство и плодотворное сотрудничество», — подчеркнул Первый вице-премьер-министр Украины — Министр энергетики Денис Шмыгаль.
Напомним, Фонд поддержки энергетики Украины с 2022 года сотрудничает с международными партнерами для оперативного реагирования на последствия атак на энергетическую систему и ее скорейшего восстановления и укрепления.
Около 30% общего объема взносов Фонда — 663 миллиона евро — предоставлено партнерами с ноября 2025 года, что свидетельствует о непреклонной солидарности с Украиной и доверии к Фонду как к прозрачному и эффективному инструменту помощи.
В настоящее время оборудование на около 260 миллионов евро находится в пути в Украину и его прибытие ожидается снижение температур.
