Канада выделит более 12 млн евро на энергетику Украины: куда пойдут деньги Сегодня 17:43 — Энергетика

Канада выделит более 12 млн евро на энергетику Украины: куда пойдут деньги

Правительство Канады предоставило 12,4 млн евро в Фонд поддержки энергетики Украины, увеличив свой общий вклад до более чем 57 млн ​​евро.

Об этом сообщило МиИнэнерго.

Куда пойдут деньги

Денежные средства уже направляются на первоочередные потребности энергетических компаний и мероприятия по ремонту и восстановлению энергетической инфраструктуры по всей стране в рамках подготовки к следующему осенне-зимнему периоду.

Читайте также ЕС запрещает китайские солнечные инверторы из-за киберугроз

«Эта помощь критически важна для обеспечения устойчивости нашей энергосистемы в условиях постоянных атак россии и укрепления энергетической безопасности страны накануне отопительного сезона. Благодарен Секретариату Энергетического Сообщества за эффективную координацию работы Фонда и лично Артуру Лорковскому за лидерство и плодотворное сотрудничество», — подчеркнул Первый вице-премьер-министр Украины — Министр энергетики Денис Шмыгаль.

Напомним, Фонд поддержки энергетики Украины с 2022 года сотрудничает с международными партнерами для оперативного реагирования на последствия атак на энергетическую систему и ее скорейшего восстановления и укрепления.

Около 30% общего объема взносов Фонда — 663 миллиона евро — предоставлено партнерами с ноября 2025 года, что свидетельствует о непреклонной солидарности с Украиной и доверии к Фонду как к прозрачному и эффективному инструменту помощи.

В настоящее время оборудование на около 260 миллионов евро находится в пути в Украину и его прибытие ожидается снижение температур.

Ранее говорилось , что Германия передаст Украине газовую электростанцию, которая ранее обеспечивала работу газопровода «Северный поток-1».

В то же время Европейская комиссия постепенно откажется от использования солнечных инверторов китайского производства в энергетических проектах, финансируемых ЕС.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.