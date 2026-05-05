0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Канада выделит более 12 млн евро на энергетику Украины: куда пойдут деньги

Энергетика
12
Канада выделит более 12 млн евро на энергетику Украины: куда пойдут деньги
Канада выделит более 12 млн евро на энергетику Украины: куда пойдут деньги
Правительство Канады предоставило 12,4 млн евро в Фонд поддержки энергетики Украины, увеличив свой общий вклад до более чем 57 млн ​​евро.
Об этом сообщило МиИнэнерго.

Куда пойдут деньги

Денежные средства уже направляются на первоочередные потребности энергетических компаний и мероприятия по ремонту и восстановлению энергетической инфраструктуры по всей стране в рамках подготовки к следующему осенне-зимнему периоду.
Читайте также
«Эта помощь критически важна для обеспечения устойчивости нашей энергосистемы в условиях постоянных атак россии и укрепления энергетической безопасности страны накануне отопительного сезона. Благодарен Секретариату Энергетического Сообщества за эффективную координацию работы Фонда и лично Артуру Лорковскому за лидерство и плодотворное сотрудничество», — подчеркнул Первый вице-премьер-министр Украины — Министр энергетики Денис Шмыгаль.
Напомним, Фонд поддержки энергетики Украины с 2022 года сотрудничает с международными партнерами для оперативного реагирования на последствия атак на энергетическую систему и ее скорейшего восстановления и укрепления.
Читайте также
Около 30% общего объема взносов Фонда — 663 миллиона евро — предоставлено партнерами с ноября 2025 года, что свидетельствует о непреклонной солидарности с Украиной и доверии к Фонду как к прозрачному и эффективному инструменту помощи.
В настоящее время оборудование на около 260 миллионов евро находится в пути в Украину и его прибытие ожидается снижение температур.
Ранее говорилось, что Германия передаст Украине газовую электростанцию, которая ранее обеспечивала работу газопровода «Северный поток-1».
В то же время Европейская комиссия постепенно откажется от использования солнечных инверторов китайского производства в энергетических проектах, финансируемых ЕС.
Татьяна Береговая
Татьяна Береговая
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
ЭнергетикаКанада
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems