НКРЭКУ согласовала увеличение мощности для импорта газа на границе с Польшей

Энергетика
23
Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) согласовала предложение ООО «Оператор ГТС Украины» по увеличению мощности газотранспортной системы в точке входа на межгосударственном соединении с Польшей.
Об этом сообщает пресс-служба НКРЭКУ.
Решение принято в соответствии с требованиями европейского законодательства (Регламента Комиссии (ЕС) 2017/459) и Кодексом газотранспортной системы Украины с целью проведения Оператором ГТС аукциона распределения новой (увеличенной) мощности.
Речь идет о расширении возможностей импорта природного газа из стран ЕС, что является важным шагом для усиления энергетической устойчивости Украины и ее интеграции в европейский энергорынок.
Распределение новой (увеличенной) мощности будет осуществляться в соответствии с определенными уровнями предложений.

Уровень предложения 1

Газовый Годс 2030/2031 по 2044/2045
Существующая мощность0 кВт*ч/ч0 м. куб/сутки
Новая (увеличенная) мощность3 869 863 кВт*ч/ч8,73 млн м. куб/сутки
Новая (увеличенная) мощность, которая будет предложена3 095 890 кВт*ч/ч6,98 млн м. куб/сутки

Уровень предложения 2

Газовый Годз 2032/2033до 2046/2047
Существующая мощность0 кВт*ч/ч0 м. куб/сутки
Новая (увеличенная) мощность5 650 000 кВт*ч/ч12,74 млн м. куб/сутки
Новая (увеличенная) мощность, которая будет предложена4 520 000 кВт*ч/ч10,20 млн м. куб/сутки
Коэффициент пересчета 10,64 кВт*ч/куб. м.
При формировании достаточного спроса по результатам проведения совместного годового аукциона распределения мощности (06.07.2026) и положительного экономического теста операторы ГТС Украины и Польши реализуют соответствующие мероприятия по увеличению мощностей.
Внедрение этого решения обеспечит дополнительные возможности гарантированного доступа к газу с европейского рынка и повысит гибкость энергосистемы.
Это также:
  • уменьшит зависимость от рисковых направлений поставки;
  • расширит интеграцию Украины в европейский газовый рынок;
  • повысит надежность энергоснабжения в условиях военных угроз.
По материалам:
Finance.ua
ГазПольша
