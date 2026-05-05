НКРЭКУ согласовала увеличение мощности для импорта газа на границе с Польшей
Уровень предложения 1
|Газовый Год
|с 2030/2031 по 2044/2045
|Существующая мощность
|0 кВт*ч/ч
|0 м. куб/сутки
|Новая (увеличенная) мощность
|3 869 863 кВт*ч/ч
|8,73 млн м. куб/сутки
|Новая (увеличенная) мощность, которая будет предложена
|3 095 890 кВт*ч/ч
|6,98 млн м. куб/сутки
Уровень предложения 2
|Газовый Год
|з 2032/2033до 2046/2047
|Существующая мощность
|0 кВт*ч/ч
|0 м. куб/сутки
|Новая (увеличенная) мощность
|5 650 000 кВт*ч/ч
|12,74 млн м. куб/сутки
|Новая (увеличенная) мощность, которая будет предложена
|4 520 000 кВт*ч/ч
|10,20 млн м. куб/сутки
- уменьшит зависимость от рисковых направлений поставки;
- расширит интеграцию Украины в европейский газовый рынок;
- повысит надежность энергоснабжения в условиях военных угроз.
Румыния запускает мегапроект в Черном море по добыче газа
ПартнерскаяSense Bank расширяет возможности для бизнеса: банковские гарантии без бюрократии
Канада выделит более 12 млн евро на энергетику Украины: куда пойдут деньги
Еврокомиссия готовит рекомендации для авиакомпаний из-за кризиса горючего
ЕС запрещает китайские солнечные инверторы из-за киберугроз
Германия передаст Украине газовую электростанцию, которую раньше использовали для «Северного потока» рф