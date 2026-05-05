НКРЭКУ согласовала увеличение мощности для импорта газа на границе с Польшей Сегодня 21:34 — Энергетика

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) согласовала предложение ООО «Оператор ГТС Украины» по увеличению мощности газотранспортной системы в точке входа на межгосударственном соединении с Польшей.

Об этом сообщает пресс-служба НКРЭКУ.

Решение принято в соответствии с требованиями европейского законодательства (Регламента Комиссии (ЕС) 2017/459) и Кодексом газотранспортной системы Украины с целью проведения Оператором ГТС аукциона распределения новой (увеличенной) мощности.

Речь идет о расширении возможностей импорта природного газа из стран ЕС, что является важным шагом для усиления энергетической устойчивости Украины и ее интеграции в европейский энергорынок.

Распределение новой (увеличенной) мощности будет осуществляться в соответствии с определенными уровнями предложений.

Уровень предложения 1

Газовый Год с 2030/2031 по 2044/2045 Существующая мощность 0 кВт*ч/ч 0 м. куб/сутки Новая (увеличенная) мощность 3 869 863 кВт*ч/ч 8,73 млн м. куб/сутки Новая (увеличенная) мощность, которая будет предложена 3 095 890 кВт*ч/ч 6,98 млн м. куб/сутки

Уровень предложения 2

Газовый Год з 2032/2033до 2046/2047 Существующая мощность 0 кВт*ч/ч 0 м. куб/сутки Новая (увеличенная) мощность 5 650 000 кВт*ч/ч 12,74 млн м. куб/сутки Новая (увеличенная) мощность, которая будет предложена 4 520 000 кВт*ч/ч 10,20 млн м. куб/сутки

Коэффициент пересчета 10,64 кВт*ч/куб. м.

При формировании достаточного спроса по результатам проведения совместного годового аукциона распределения мощности (06.07.2026) и положительного экономического теста операторы ГТС Украины и Польши реализуют соответствующие мероприятия по увеличению мощностей.

Внедрение этого решения обеспечит дополнительные возможности гарантированного доступа к газу с европейского рынка и повысит гибкость энергосистемы.

Это также:

уменьшит зависимость от рисковых направлений поставки;

расширит интеграцию Украины в европейский газовый рынок;

повысит надежность энергоснабжения в условиях военных угроз.

