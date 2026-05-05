Германия передаст Украине газовую электростанцию, которую раньше использовали для «Северного потока» рф

Германия передаст Украине газовую электростанцию, ранее обеспечивающую работу газопровода «Северный поток-1».

Об этом пишет hromadske со ссылкой на Die Welt.

По данным энергетической компании Sefe, после прекращения поставок российского газа через Северный поток-1 в сентябре 2022 года эксплуатация станции стала убыточной.

Речь идет об электростанции в Лубмине вблизи Грайфсвальда мощностью 84 МВт. Она использовалась исключительно для обеспечения технологического тепла при транспортировке газа в немецкую сеть и не имела другого функционального назначения.

Работу станции прекратили в 2023 году, а найти покупателя не удалось.

Поэтому электростанцию ​​передадут украинскому оператору электростанции в рамках гуманитарной помощи на условиях самовывоза. Соглашение способствует поддержке украинской энергетической инфраструктуры", — говорят в Sefe.

Критика со стороны AfD

На фоне этого член ультраправой пророссийской партии «Альтернатива для Германии» (AfD) Николас Крамер назвал это решение «абсурдным».

Эта станция должна служить энергетической безопасности нашей страны. Это решение — пощечина для наших граждан", — заявил Крамер.

Ранее медиа писали, что в программном документе фракции AfD города Котбус речь шла о намерении возобновить газоснабжение через уже имеющиеся трубопроводы, в том числе и «Северный поток».

Ситуация с «Северным потоком»

Трубопроводы Северного потока построили для транзита российского газа в Германию. 27 сентября 2022 года стало известно об утечке на газопроводе «Северный поток 2». Через несколько часов Дания и Швеция сообщили о двух утечках на газопроводе «Северный поток 1» в Балтийском море. А через два дня стало известно еще и о четвертой утечке. Оба российских газопровода важны для транзита газа из рф.

В Германии и ЕС заподозрили, что причиной утечки является диверсия. Позже россия обвинила во взрывах Великобританию, а в Лондоне эти обвинения отвергли и назвали их неправдой «эпического масштаба».

В августе 2024 года газета Wall Street Journal со ссылкой на источники заявила, что операцию по подрыву газопроводов «Северный поток» спланировали несколько высокопоставленных украинских военных и бизнесменов.

По данным издания, президент Украины Владимир Зеленский изначально одобрил план. Но в следующем месяце нидерландская военная разведка MIVD узнала операцию и предупредила ЦРУ, а США немедленно проинформировали Германию. Зеленский отверг обвинения о якобы причастности Украины к взрывам.

