Япония возобновила закупку российской нефти

Taiyo Oil — четвертая по размеру нефтеперерабатывающая компания в Японии. Недавно она провела спотовую закупку сырой нефти из российского дальневосточного проекта Сахалин-2. Инициатором сделки якобы выступило Агентство природных ресурсов и энергетики страны.
В компании заявили, что сделка не нарушает международные санкции и может быть совершена без юридических рисков.
По данным сервиса MarineTraffic, танкер Voyager под флагом Омана покинул район к югу от Сахалина и прибыл в японскую префектуру Эхиме 3 мая.
Судно Voyager находится под санкциями США.
Причины смены поставок
До начала фактической блокировки судоходства в Ормузском проливе Япония примерно на 95% зависела от импорта нефти с Ближнего Востока. Из-за новых рисков Токио вынужден искать альтернативные маршруты и источники поставки.