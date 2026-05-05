Япония возобновила закупку российской нефти Сегодня 08:33 — Энергетика

Японская нефтеперерабатывающая компания Taiyo Oil возобновила закупку российской нефти в рамках усилий по диверсификации поставок на фоне нестабильности на Ближнем Востоке.

Об этом сообщает Nikkei Asia.

Детали сделки

Taiyo Oil — четвертая по размеру нефтеперерабатывающая компания в Японии. Недавно она провела спотовую закупку сырой нефти из российского дальневосточного проекта Сахалин-2. Инициатором сделки якобы выступило Агентство природных ресурсов и энергетики страны.

В компании заявили, что сделка не нарушает международные санкции и может быть совершена без юридических рисков.

По данным сервиса MarineTraffic, танкер Voyager под флагом Омана покинул район к югу от Сахалина и прибыл в японскую префектуру Эхиме 3 мая.

Судно Voyager находится под санкциями США.

Причины смены поставок

До начала фактической блокировки судоходства в Ормузском проливе Япония примерно на 95% зависела от импорта нефти с Ближнего Востока. Из-за новых рисков Токио вынужден искать альтернативные маршруты и источники поставки.

