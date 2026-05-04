Министр финансов США заявил, что Вашингтон «душит» Иран финансовым давлением

Энергетика
Министр финансов США Скотт Бессент
Министр финансов США Скотт Бессент заявил, что Соединенные Штаты «душат» Иран экономическим и финансовым давлением, и, по его словам, руководство в Тегеране будет вынуждено пойти на уступки.
Как пишет Bloomberg, в интервью Fox News в программе Sunday Morning Futures он отметил, что в течение последних 12 месяцев США действовали постепенно, но сейчас «ускоряются к финишу». По его словам, Иран уже сталкивается с трудностями в финансировании военных, а ситуация близка к фактической экономической блокаде.

Ограничение экспорта нефти

По словам Бессента, США полагают, что нефтяной отрасли Ирана, возможно, придется начать закрывать скважины, поскольку хранилища сырой нефти в стране «быстро заполняются».
«Их нефтяная инфраструктура начинает давать сбой. Ее снова не обслуживали из-за наших санкций против них», — заявил он.
Американский министр акцентировал, что никакие суда не проходят через пролив с иранской стороны, а США «усилили давление на всех, кто пытается переводить деньги в Иран».

Доходы Ирана сокращаются

Министр отметил, что сборы, которое Иран получает с судов за транзит через пролив, незначительны по сравнению с предыдущими доходами от экспорта нефти.
В то же время, по данным Bloomberg, иранские власти уже начали сокращать добычу нефти во избежание превышения емкости хранилищ.
Президент США Дональд Трамп заявил, что последние предложения Ирана недостаточны для заключения соглашения. Вашингтон настаивает на том, что любая договоренность должна предусматривать прекращение ядерной программы Ирана. В Тегеране, в свою очередь, отрицают намерения создания ядерного оружия.
По материалам:
Finance.ua
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
