Румыния запускает мегапроект в Черном море по добыче газа Сегодня 19:19 — Энергетика

Румыния запускает мегапроект в Черном море по добыче газа

В Румынии приступили к прокладке трубопроводов для газового проекта Neptun Deep в Черном море.

Цель

Ожидается, что с 2027 г. он удвоит добычу газа в стране и усилит энергетическую независимость Европейского Союза от рф.

Об этом сообщает Reuters.

Это один из крупнейших энергетических проектов ЕС с прогнозируемыми запасами около 100 млрд кубометров газа.

Читайте также Украина и Румыния строят две новые линии электропередачи

Согласно планам, первый газ должен поступить в 2027 году. После запуска проект позволит Румынии удвоить свою добычу и, вероятно, превратиться в нетто-экспортера газа.

Ожидается, что газ из Neptun Deep будет поставляться не только на внутренний рынок, но и в другие европейские страны, в частности в Германию и Молдову. Интерес к ресурсу также проявляет Словакия.

Читайте также Румыния планирует усилить контроль в Черном море для защиты газового проекта

Проект имеет стратегическое значение на фоне усилий ЕС по сокращению зависимости от российского газа. Новые объемы добычи могут стать важнейшим элементом диверсификации поставок энергоносителей в регионе.

Ранее Finance.ua писал , что Румыния усиливает мониторинг в Черном море перед запуском масштабного газового проекта Neptun Deep. Это должно обеспечить безопасность будущего месторождения, которое сделает страну чистым экспортером газа.

Напомним, постепенный отказ ЕС от российского газа вступил в силу 3 февраля 2026 года.

«Опубликованный регламент REPowerEU по газу (EU/2026/261) устанавливает правовые положения по постепенному прекращению импорта природного газа из россии. Это решение, принятое в конце прошлого года, преследует цель окончательно положить конец зависимости ЕС от российского газа до 2027 года», — говорится в сообщении ЕС.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.