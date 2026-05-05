Румыния запускает мегапроект в Черном море по добыче газа

Проект имеет стратегическое значение на фоне усилий ЕС по сокращению зависимости от российского газа. Новые объемы добычи могут стать важнейшим элементом диверсификации поставок энергоносителей в регионе.
Ранее Finance.ua писал, что Румыния усиливает мониторинг в Черном море перед запуском масштабного газового проекта Neptun Deep. Это должно обеспечить безопасность будущего месторождения, которое сделает страну чистым экспортером газа.
Напомним, постепенный отказ ЕС от российского газа вступил в силу 3 февраля 2026 года.
«Опубликованный регламент REPowerEU по газу (EU/2026/261) устанавливает правовые положения по постепенному прекращению импорта природного газа из россии. Это решение, принятое в конце прошлого года, преследует цель окончательно положить конец зависимости ЕС от российского газа до 2027 года», — говорится в сообщении ЕС.