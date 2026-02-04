Румыния планирует усилить контроль в Черном море для защиты газового проекта Сегодня 06:37 — Энергетика

Румыния усиливает мониторинг в Черном море перед запуском масштабного газового проекта Neptun Deep. Это должно обеспечить безопасность будущего месторождения, которое сделает страну чистым экспортером газа.

Об этом в комментарии Reuters сообщил экономический советник президента Румынии Совет Бурнете.

Газовый проект Neptun Deep

Оффшорный газовый проект Neptun Deep, совместно реализуемый OMV Petrom и государственной компанией Romgaz, должен выйти на первую добычу газа в 2027 году.

После запуска месторождения Румыния станет крупнейшим производителем природного газа в Европейском Союзе.

Безопасность в Черном море и угрозы со стороны россии

Румыния, которая является членом ЕС и НАТО, имеет 650 км сухопутной границы с Украиной. В последние два года страна неоднократно фиксировала нарушение своего воздушного пространства российскими беспилотниками, а также появление морских мин в Черном море на ключевых торговых и энергетических маршрутах.

По словам Бурнете, в этих условиях развитие современных систем наблюдения стало приоритетом для государства.

Румыния планирует инвестировать в радары, беспилотники, сенсоры и другие средства мониторинга для повышения контроля морского пространства и оффшорной инфраструктуры.

Читайте также Постепенный отказ ЕС от российского газа вступает в силу 3 февраля — опубликовали документ

По словам советника президента, эти возможности должны быть полностью введены в эксплуатацию до 2027 года.

Часть расходов будет профинансирована за счет европейской оборонной инициативы SAFE. В ее рамках Румыния сможет привлечь до 16,6 млрд евро в 2026—2030 годах.

Условия программы предусматривают, что часть закупок должна производиться внутри страны. По словам Бурнете, правительство намерено обеспечить возможность экспорта части продукции, изготовленной румынскими предприятиями.

Воздействие на экономику и оборонную промышленность

Ожидается, что финансирование в рамках SAFE будет способствовать восстановлению государственной оборонной промышленности Румынии и будет иметь положительный эффект для экономики. Часть производственных мощностей могут быть переориентированы, в частности, для поддержки автомобильной отрасли.

Бурнете также отметил, что с 2027 года экономический рост может ускориться благодаря оборонным расходам, запуску оффшорной газодобычи и мерам правительства по сокращению бюджетного дефицита.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.