Цены на АЗС 6 мая (инфографика)

Подробно о ценах на разных АЗС смотрите в инфографике ниже.
Напомним, Кабинет Министров продлил действие программы кешбэка на горючее до 31 мая 2026 года.
Максимальный размер компенсации составит до 500 грн вместо 1000 гривен.
От старта программы 20 марта более 2 млн украинцев уже получили кешбэк на горючее. Программа ориентирована, прежде всего, на владельцев автомобилей массового сегмента, для которых расходы на топливо составляют существенную часть семейного бюджета.
91% пользователей — владельцы авто бюджетного класса с небольшим объемом двигателя.