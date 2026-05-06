Португалия планирует ввести налог на сверхдоходы энергокомпаний Сегодня 20:24 — Энергетика

Правительство Португалии готовит новый налог из-за роста цен на энергию

Правительство Португалии в ближайшие недели обратится в парламент с предложением ввести налог на сверхдоходы энергетических компаний, получающих выгоду от роста цен на энергоносители на фоне войны с Ираном.

Об этом сообщил министр финансов Жоаким Миранда Сарменту, передает Reuters.

Инициатива на уровне ЕС не была согласована

Португалия вместе с Германией, Италией, Испанией и Австрией еще в апреле обратилась в Европейскую комиссию с призывом ввести такой налог на уровне ЕС. В то же время в Брюсселе решили оставить этот вопрос на усмотрение отдельных государств.

По словам министра, Португалия будет стремиться максимально координировать свои действия с другими странами и учитывать их опыт подготовки аналогичных мероприятий.

Опыт 2022 года

Правительство планирует использовать механизмы, введенные в 2022 году после энергетического кризиса, вызванного полномасштабным вторжением россии в Украину. Их должны пересмотреть, усовершенствованы и адаптированы к текущим условиям перед представлением в парламент.

Миранда Сарменту отметил, что нынешняя ситуация отличается с 2022 года более низким уровнем инфляционного давления. Базовая инфляция, не учитывающая цены на продукты питания и энергию, в настоящее время составляет около 2,2%.

Несмотря на то, что у правоцентристского правительства нет большинства в парламенте, ожидается, что инициативу поддержат социалисты. Именно Социалистическая партия ввела аналогичный механизм в 2022 году.

