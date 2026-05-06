Португалия планирует ввести налог на сверхдоходы энергокомпаний

Энергетика
Правительство Португалии готовит новый налог из-за роста цен на энергию
Правительство Португалии в ближайшие недели обратится в парламент с предложением ввести налог на сверхдоходы энергетических компаний, получающих выгоду от роста цен на энергоносители на фоне войны с Ираном.
Об этом сообщил министр финансов Жоаким Миранда Сарменту, передает Reuters.

Инициатива на уровне ЕС не была согласована

Португалия вместе с Германией, Италией, Испанией и Австрией еще в апреле обратилась в Европейскую комиссию с призывом ввести такой налог на уровне ЕС. В то же время в Брюсселе решили оставить этот вопрос на усмотрение отдельных государств.
По словам министра, Португалия будет стремиться максимально координировать свои действия с другими странами и учитывать их опыт подготовки аналогичных мероприятий.

Опыт 2022 года

Правительство планирует использовать механизмы, введенные в 2022 году после энергетического кризиса, вызванного полномасштабным вторжением россии в Украину. Их должны пересмотреть, усовершенствованы и адаптированы к текущим условиям перед представлением в парламент.
Миранда Сарменту отметил, что нынешняя ситуация отличается с 2022 года более низким уровнем инфляционного давления. Базовая инфляция, не учитывающая цены на продукты питания и энергию, в настоящее время составляет около 2,2%.
Несмотря на то, что у правоцентристского правительства нет большинства в парламенте, ожидается, что инициативу поддержат социалисты. Именно Социалистическая партия ввела аналогичный механизм в 2022 году.
По материалам:
Finance.ua
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
