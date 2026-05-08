Цены будут падать: эксперт обнадежил прогнозом стоимости горючего

Завтра начинаются отгрузки дизтоплива оптом по 74 грн/л, это соответствует 80−82 грн/л на АЗС в течение 7−10 дней.
Об этом пишет директор консалтинговой компании А-95 Сергей Куюн.
«Причина традиционная — разворот мирового рынка. Эти качели с изменением прогнозов — отличная иллюстрация происходящего. И если для нас это просто фан, то многие трейдеры сейчас тихонько плачут в уголке, потому что на пике накупили горючего», — написал он.
По его словам, «падать будет настолько быстро, насколько будет разрешать ситуация. Все мечтают вернуться к старым ценам, к „ламповым“ 60 грн/л, а лучше — ниже, потому что тогда люди почему-то покупают живее».
«А главное, что этот кризис не принес никому ни денег, ни удовольствия. Рынок переколбасило, „Укрнафта“ нарастила продажи за 2 месяца в 1,5 раза и с третьего месяца в рейтинге розничных продавцов горючего поднялась на первое. Это значит, что все остальные объемы потеряли. Следовательно, борьба за каждый литр будет еще более жесткой. Это и есть залог максимальной скорости снижения цен, насколько это только будет возможно», — резюмирует эксперт.