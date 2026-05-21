0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Количество украинских предпринимателей в Сербии за время войны выросло почти в 3 раза

Мир
23
В Сербии сейчас работает более 480 бизнесов с мажоритарным украинским капиталом, в том числе 161 компания и 320 предпринимателей.
Об этом в интервью агентству «Интерфакс-Украина» сообщил президент Торгово-промышленной палаты Сербии Марко Чадеж со ссылкой на данные Агентства по регистрации предприятий Сербии.
«Предпочтительно в сферах IT, консалтинговых услуг, торговли и малого бизнеса», — сказал он.

Сравнение с довоенным 2021 годом

Для сравнения Чадеж привел данные довоенного 2021 года, когда в Сербии работали 202 украинские компании и 117 предпринимателей. По его словам, около 40% из них были закрыты, однако после 2022 года было зафиксировано значительное количество новых регистраций.
«В прошлом году, например, не была закрыта ни одна компания или предприниматель», — отметил он.
Президент ТПП Сербии добавил, что украинский бизнес в Сербии постепенно переходит от традиционной торговли к цифровым и другим услугам, основанным на знаниях.
Читайте также
«Количество IT-предпринимателей, консалтинговых фирм и дизайн-студий растет год за годом», — сказал Чадеж.
Напомним, ранее Finance.ua рассказывал, что с 2020 года реальная повременная заработная плата в ЕС уменьшилась примерно на 3%, несмотря на номинальный рост доходов. Причиной стала инфляция, превысившая темпы повышения зарплат. Средняя почасовая зарплата в ЕС выросла с 21,5 евро в 2020 году до 26,2 евро в 2025 (+21,9%).
По данным Евростата, реальные зарплаты снизились в 12 странах Европы, в то время как выросли — в 18. Лидером стала Болгария, где реальные зарплаты выросли на 37,4% за пять лет. В Сербии (25,4%), Хорватии (21,1%) и Литве (21,1%) также зафиксировали рост более 20%.
По материалам:
Інтерфакс-Україна
Бизнес
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems