Як змінилася заробітна плата в Європі за останні п'ять років

Як змінювалися зарплата та інфляція в Європі протягом останніх п'яти років
Як змінювалися зарплата та інфляція в Європі протягом останніх п'яти років, Фото: Valentina Petrova
З 2020 року реальна погодинна заробітна плата в ЄС зменшилася приблизно на 3%, попри номінальне зростання доходів. Причиною стала інфляція, яка перевищила темпи підвищення зарплат.
Про це пише Euronews, посилаючись на дані Євростату.
Середня погодинна зарплата в ЄС зросла з 21,5 євро у 2020 році до 26,2 євро у 2025-му (+21,9%).
Водночас споживчі ціни на товари та послуги зросли на 25,6% за той самий період. У результаті сукупна реальна заробітна плата знизилася на 3%, що й призвело до зниження купівельної спроможності домогосподарств.

У яких країнах Європи реальні зарплати зросли найбільше

За даними Євростату, реальні зарплати знизилися у 12 країнах Європи, тоді як зросли — у 18.
Зазначається, що найкращі результати показали переважно країни поза єврозоною та держави з нижчим рівнем доходів.
Лідером стала Болгарія, де реальні зарплати зросли на 37,4% за п’ять років.
У Сербії (25,4%), Хорватії (21,1%) та Литві (21,1%) також зафіксували зростання понад 20%.
Ще три країни, що не входять до єврозони — Румунія (19,7%), Угорщина (18,8%) та Польща (17,8%) — також зафіксували реальне зростання від 15% до 20%.
Реальна зміна валової погодинної заробітної плати та окладів (2020−2025), Інфографіка: Euronews
У єврозоні позитивну динаміку показали Словенія (+14,4%), Латвія (+10,6%) та Греція (+8,6%).
Серед чотирьох найбільших економік ЄС реальна зарплата знизилася в усіх країнах. Найбільше — в Італії (-9,2%), далі йдуть Іспанія (-5,9%), Німеччина (-3,2%) та Франція (-3,3%).

Як інфляція вплинула на купівельну спроможність

У низці країн номінальні зарплати зросли більш ніж на 60%, однак інфляція «з'їла» цей приріст.
Найбільше зростання спостерігалося в Болгарії (84,2%), Угорщині (82,7%) та Румунії (73,1%). Однак інфляція в цих країнах також була дуже високою — 34,1%, 53,7% та 44,6% відповідно.
Сукупне зростання погодинної номінальної заробітної плати порівняно зі споживчими цінами (2020−2025), Інфографіка: Euronews
Натомість, Італія зафіксувала найнижче номінальне зростання — 9,5%, далі йдуть Мальта (13,3%) та Франція (14,1%). Хоча інфляція в цих країнах була нижчою за середній показник по ЄС, зростання заробітної плати все ще не встигало за нею.

Де зарплати найвищі і найнижчі

Найнижча середня погодинна оплата праці в ЄС залишається в Болгарії (10,5 євро), тоді як найвища — у Люксембурзі (49,7 євро).
Загалом найвищі зарплати фіксуються у країнах Північної та Західної Європи, тоді як найнижчі — у Східній Європі.
Валова погодинна заробітна плата та оклади, Інфографіка: Euronews
Серед найбільших економік ЄС найвищу погодинну оплату праці пропонує Німеччина — 34,5 євро, тоді як найнижчий рівень зафіксовано в Іспанії — 19,5 євро.
Раніше Finance.ua писав, що середня заробітна плата штатних працівників в Україні у березні 2026 року становила 30 356 гривень. Це на 7,2% більше порівняно з лютим.
За матеріалами:
Finance.ua
