В Австралії почали будувати «місто майбутнього» Бредфілд: яким воно буде Сьогодні 06:17 — Світ

В Австралії будують нове місто

Поблизу Сіднея почали будівництво нового міста Бредфілд. За задумом архітекторів це буде перше збудоване з нуля велике місто в Австралії за останні сто років.

Про це пише ресурс «The Urban list».

Першу будівлю в місті вже звели. Згідно з генеральним планом, площа міста становитиме 114 гектарів, передбачає 10 000 житлових будинків, університетський кампус, великі зелені зони та інноваційний виробничий хаб, який має стати основою економічного майбутнього регіону.

Де розташоване місто Бредфілд і що там будують

Бредфілд розташований поруч із міжнародним аеропортом Western Sydney International Airport, приблизно зо 50 кілометрів на захід від центрального ділового району Сіднея.

Автори проєкту сподіваються, що місто стане економічним двигуном регіону — створюючи робочі місця у сферах виробництва, освіти, науки, туризму та гостинності.

З огляду на те, що населення Західного Сіднея, за прогнозами, досягне 3 мільйонів осіб до 2030-х років, Бредфілд є не просто новим житловим районом, вважають його творці.

Генеральний план розробила компанія Skidmore, Owings & Merrill (SOM) спільно з австралійською студією Hassell у співпраці з агентством культурного дизайну корінних народів Djinjama.

На будівництво передбачили один мільярд доларів США державних інвестицій. Перший квартал планують звести впродовж наступних п’яти років.

«Місце-матір» — призначення першої будівлі у місті

Перша будівля міста — є його базовим елементом, пише «The Urban list».

Функціонує як спільний простір для уряду, бізнесу та науки, де тестують і масштабують інноваційні виробничі технології. Спроєктована як міський павільйон людського масштабу, будівля забезпечує громадський простір у майбутньому щільному міському центрі. Вона містить відвідувальний центр і оглядові майданчики, де можна спостерігати за розвитком міста в реальному часі — йдеться у повідомленні.

Мовою народу даруг (нація кланів аборигенів Австралії), ця територія називається Wianamatta, що означає «Місце-матір». Під час будівництва використовували дерево та інші природні матеріали, щоб «створити споруду, яка відчувається як частина землі».

Екологічне місто, зручне для життя

Перша будівля збирає та фільтрує дощову воду, накопичує і згодом воду повторно використовують для технічних потреб та поливу.

А ще цей будинок за потреби можна перенести на іншу локацію. Його збірні дерев’яні компоненти з’єднані механічно, що дозволяє розбирати, розширювати або переносити конструкцію — підхід циркулярної економіки.

Місто функціонуватиме за принципами сталого розвитку: зелені дахи, сонячні панелі та кліматично стійкі громадські простори, інтегровані в житлові й комерційні райони.

Хмарочос

