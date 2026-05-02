Місце для вашої реклами

Трамп підвищує мита на авто з ЄС до 25%

США вводять 25% мита на автомобілі з ЄС попри торгову угоду
Президент США Дональд Трамп оголосив про підвищення тарифів на автомобілі, що імпортуються з Євросоюзу, звинувативши Брюссель у невиконанні торговельної угоди.
Про це він написав у своїй соцмережі Truth Social.
«Радий оголосити, що, з огляду на те, що Європейський Союз не дотримується нашої повністю узгодженої торговельної угоди, наступного тижня я підвищу тарифи, які стягуватимуться з Європейського Союзу за легкові автомобілі та вантажівки, що ввозяться до Сполучених Штатів», — вказав Трамп, не пояснивши, як саме ЄС порушує угоду.
За словами Трампа, тариф буде підвищено до 25%. Водночас він уточнив, що за умови виробництва авто «на заводах у США тарифів не буде».
Трамп додав, що нині у США триває будівництво багатьох автомобільних заводів із рекордним обсягом інвестицій у понад 100 млрд доларів.
«Ці заводи, на яких працюють американські робітники, скоро відкриються. Ніколи ще не було нічого схожого на те, що відбувається в Америці сьогодні!» — зауважив Трамп.
Укрінформ
СШАТрамп
Місце для вашої реклами
