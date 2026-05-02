Трамп підвищує мита на авто з ЄС до 25%

Президент США Дональд Трамп оголосив про підвищення тарифів на автомобілі, що імпортуються з Євросоюзу, звинувативши Брюссель у невиконанні торговельної угоди.
Про це він написав у своїй соцмережі Truth Social.
«Радий оголосити, що, з огляду на те, що Європейський Союз не дотримується нашої повністю узгодженої торговельної угоди, наступного тижня я підвищу тарифи, які стягуватимуться з Європейського Союзу за легкові автомобілі та вантажівки, що ввозяться до Сполучених Штатів», — вказав Трамп, не пояснивши, як саме ЄС порушує угоду.