От Киева до Лондона: сколько стоит проездной билет в столицах Европы

Трамвай в Праге
Пока в Киеве обсуждают повышение тарифов на проезд в общественном транспорте, в разных европейских столицах уже давно действуют совершенно разные модели ценообразования — от символических тарифов в Восточной Европе до более высоких цен в Лондоне или Стокгольме.
Со ссылкой на Новости. Live рассказываем, жители которых европейских столиц платят за проезд больше всего.

Где в Европе проезд самый дорогой и самый дешевый

Среди европейских столиц лидером по стоимости общественного транспорта остается Лондон. Здесь цена поездки зависит от зоны и времени суток и способа оплаты. Разовая поездка на автобусе или трамвае стоит чуть больше 2 евро, на метро — от 3,6 евро. Месячный абонемент на все зоны и виды транспорта обойдется в 235 евро.
В Стокгольме, столице Швеции, стоимость проезда тоже достаточно высока. Разовые билеты на городской транспорт стоят около 3,5 евро, а проездной в месяц — 166 евро.
В других европейских столицах месячный безлимитный проездной стоит:
  • Мадрид (Испания) — 142 евро;
  • Берлин (Германия) — 114 евро;
  • Рим (Италия) — 96 евро;
  • Париж (Франция) — 90,8 евро;
  • Хельсинки (Финляндия) — 57 евро;
  • Вена (Австрия) — 51 евро;
  • Таллин (Эстония) — 30 евро;
  • Рига (Латвия) — 30 евро;
  • Вильнюс (Литва) — 29 евро;
  • Варшава (Польша) — 28 евро;
  • Будапешт (Венгрия) — 26,32 евро;
  • Прага (Чехия) — 22,62 евро;
  • Братислава (Словакия) — 22 евро.
Самые низкие тарифы среди приведенных столиц зафиксированы в Бухаресте: около 0,6 евро за поездку в наземном транспорте и метро и 15,36 за месячный проездной.

Сколько стоит проезд в Киеве и что изменится

По состоянию на май 2026 проезд в общественном транспорте Киева стоит 8 грн, а месячный абонемент — 800 грн.
В то же время, как сообщалось ранее, в проекте распоряжения КГГА предлагается повышение тарифов с 15 июля. Эти изменения проходят обсуждения. Если они будут приняты, цены вырастут почти в четыре раза:
  • разовая поездка — до 30 грн;
  • месячный безлимитный проездной — до 4 875 грн.
В европейском эквиваленте это около 96 евро за месячный абонемент — уровень, сопоставимый с Римом, и выше, чем в Париже, а также дороже, чем в Варшаве или Бухаресте.

Реакция киевлян

После появления проекта решения киевляне быстро отреагировали на вероятное повышение тарифов и создали петицию против роста стоимости проезда. Она собрала необходимые для рассмотрения 6 тысяч голосов в считаные часы после публикации.
По материалам:
Novyny.live
