Таиланд отменяет 60-дневный безвиз для более чем 90 стран

Большинство иностранных туристов находятся в Таиланде около 9 дней

Правительство Таиланда решило отменить 60-дневный безвизовый режим для граждан более 90 стран и территорий.

Об этом 19 мая 2026 года сообщил министр туризма и спорта Таиланда Сурасак Пханчароенворакул, передает The Nation.

Таиланд возвращается к прежним правилам въезда

По словам министра, Кабинет министров принял решение вернуть предыдущие условия безвизового въезда. Для большинства стран это означает сокращение разрешенного срока пребывания до 30 дней. В некоторых случаях может действовать 15-дневный безвизовый режим.

Следующим этапом станет официальное уведомление государственных органов о решении правительства.

Пересмотр новых условий будет осуществляться Комитетом по визовой политике Таиланда. Для каждой страны будут отдельно определяться соответствующий тип визового режима с учетом факторов безопасности и экономических.

«Мы не будем ориентироваться только на количество туристов. Акцент должен быть на качественном туризме, а не только на упрощении въезда и увеличении потока посетителей», — заявил Сурасак Пханчароенворакул.

Причины отмены 60-дневного безвиза

По данным правительства, 60-дневный безвизовый режим, ранее введенный для поддержки экономики и туризма, вызвал беспокойство у силовых структур.

Среди основных причин пересмотра программы:

использование безвизового режима для нелегальной деятельности;

работа иностранцев без разрешений;

создание фиктивного бизнеса;

использование Таиланда как базы для транснациональной преступности, в частности деятельности мошеннических call-центров.

В Министерстве туризма и спорта Таиланда отметили, что большинство иностранных туристов находятся в стране в среднем около 9 дней. Поэтому сокращение безвизового срока до 30 дней не должно оказать существенного влияния на туристический поток.

Туристический сбор

Правительство страны готовится к введению туристического сбора для иностранцев, известного как landing fee. Предварительно речь идет о плате в размере 300 тайских батов с человека, прежде всего для авиапассажиров.

Полученные средства планируют направлять в Фонд развития туризма и совершенствование системы контроля и проверки туристов.

Что изменится после отмены 60-дневного безвиза

После вступления решения в силу:

граждане 93 стран и территорий не смогут автоматически находиться в Таиланде 60 дней без визы;

для большинства стран вернут прежний 30-дневный безвизовый режим;

для отдельных государств могут установить 15-дневный срок безвизового пребывания;

правила въезда будут просматриваться индивидуально для каждой страны.

