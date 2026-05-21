Популярные польские магазины Pepco появятся в Украине

Польская сеть дискаунтеров Pepco официально подтвердила выход на украинский рынок. Компания планирует тестовый запуск магазинов в «тщательно отобранных регионах» Украины.

Об этом заявил генеральный директор группы Стивен Борхерт в отчете за первое полугодие 2026 года финансового года, пишет Wiadomosci Handlowe.

Pepco специализируется на продаже недорогой одежды, товаров для дома, декора, детских вещей и сезонной продукции. По состоянию на 2026 год, компания имеет более 4 тыс. магазинов в 18 странах и входит в состав Pepco Group. Бренд работает в большинстве стран Центральной и Восточной Европы и активно расширяет присутствие в Западной Европе.

Борхерт отметил, что решение о запуске в Украине приняли из-за высокой узнаваемости бренда среди украинских покупателей.

«Мы предпринимаем осторожную попытку выхода в отдельные регионы Украины. Это рынок, где бренд Pepco уже очень узнаваем и имеет значительный потенциал для развития группы в ближайшие годы», — заявил гендиректор Борхерт.

В то же время Pepco подчеркнули, что во время открытия магазинов ключевым фактором будет безопасность работников. Ведь военные риски остаются актуальными.

Слухи о выходе Pepco на рынок Украины появились еще в начале апреля-2026 года. Тогда медиа и некоторые участники рынка утверждали , что продолжаются поиски оптимальных локаций, а также ведутся переговоры с подрядчиками о проведении работ по обустройству на отдельных объектах.

Отмечалось, что открытие первых точек запланировано на 2026 год. Предварительно говорилось по 5−10 магазинов.

Не только Украина: Pepco будет открывать сотни новых магазинов

В целом компания объявила о масштабном расширении по всей Европе. В 2027—2030 годах Pepco планирует открыть не менее 600 новых магазинов в странах Западной Европы. Фактически речь идет о удвоении нынешней сети в этом регионе.

По итогам первого полугодия 2026 финансового года группа получила 2,47 млрд евро выручки — это на 5% больше, чем годом ранее. Базовая EBITDA выросла на 17,5% - до 516 млн евро, а чистая прибыль после налогообложения подскочила более чем на 52%.

Основной бренд Pepco обеспечил 2,3 млрд евро дохода. В компании заявляют, что сеть демонстрирует шестой квартал роста продаж.

