В Чехии изменили правила компенсаций за жилье и коммуналку Сегодня 20:01 — Личные финансы Флаг Чехии Коммунальные платежи и аренда жилья остаются одной из крупнейших финансовых статей расходов для проживающих в Чехии украинцев. Особенно это ощутимо для тех, кто арендует жилье. В 2026 году система компенсаций за жилье и энергозатраты в Чехии обновилась: вместо нескольких отдельных видов пособия введена единая социальная выплата — superdávka. Со ссылкой на relocate.to, рассказываем, как украинцам в Чехии оформить субсидию на коммунальные услуги. Что такое superdávka и что она покрывает Новая выплата объединила прежние виды поддержки, в том числе пособие на жилье (príspevek na bydlení). Теперь заявление нужно подавать через систему Jenda или в отделениях «Управление». В структуре superdávky предусмотрена специальная «субсидийная часть на жилье», учитывающая реальные расходы домохозяйства на: аренду жилья; электроэнергию; отопление; горячую воду и другие услуги. Отдельно действует так называемый энергетический компонент, компенсирующий затраты на потребление энергии. Право на пособие зависит от: общего дохода домохозяйства; состав семьи; имеющегося имущества и сбережений; фактических затрат на жилье и энергию. Также обязательным условием является легальный статус пребывания в стране. Как подать заявку на superdávku Онлайн-оформление Подать заявку можно через портал Jenda. Для входа используется электронная идентификация или BankID. При подаче требуется: заполнить онлайн-форму; приложить документы о доходах; подтвердить расходы на жилье и коммунальные услуги (договоры аренды, счета за электроэнергию, газ или отопление). Оффлайн-подача Заявление также можно подать лично в отделениях «Университет». Там же дают консультации и объяснения по переходу на новую систему соцвыплат, которая заменила предыдущие программы поддержки. Какие документы нужно подготовить Для оформления пособия обычно необходимы: паспорт или документ о легальном пребывании в Чехии; договор аренды жилья и счета за коммунальные услуги; справки о доходах всех членов домохозяйства; дополнительные документы в зависимости от ситуации (состав семьи, социальный статус и т. п.). Все требования к подтверждениям доходов и расходов подробно прописаны в правилах Министерства труда и социальных дел Чехии. Что делать, если нет денег на оплату счетов Если возникают трудности с оплатой коммунальных услуг, следует обратиться к поставщику и попросить о возможности рассрочки платежа. Также можно: уплатить часть счета и официально уведомить поставщика; воспользоваться консультациями энергетического регулятора; параллельно подать заявку на superdávku для получения компенсации. Отдельно в Чехии действуют программы поддержки энергоэффективности, позволяющие в перспективе снизить затраты на отопление и электроэнергию благодаря модернизации жилья. Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом. Finance.ua / Все новости / Личные финансы / В Чехии изменили правила компенсаций за жилье и коммуналку