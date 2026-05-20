0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

В Чехии изменили правила компенсаций за жилье и коммуналку

Личные финансы
52
Флаг Чехии
Флаг Чехии
Коммунальные платежи и аренда жилья остаются одной из крупнейших финансовых статей расходов для проживающих в Чехии украинцев. Особенно это ощутимо для тех, кто арендует жилье. В 2026 году система компенсаций за жилье и энергозатраты в Чехии обновилась: вместо нескольких отдельных видов пособия введена единая социальная выплата — superdávka.
Со ссылкой на relocate.to, рассказываем, как украинцам в Чехии оформить субсидию на коммунальные услуги.

Что такое superdávka и что она покрывает

Новая выплата объединила прежние виды поддержки, в том числе пособие на жилье (príspevek na bydlení). Теперь заявление нужно подавать через систему Jenda или в отделениях «Управление».
В структуре superdávky предусмотрена специальная «субсидийная часть на жилье», учитывающая реальные расходы домохозяйства на:
  • аренду жилья;
  • электроэнергию;
  • отопление;
  • горячую воду и другие услуги.
Отдельно действует так называемый энергетический компонент, компенсирующий затраты на потребление энергии.
Читайте также
Право на пособие зависит от:
  • общего дохода домохозяйства;
  • состав семьи;
  • имеющегося имущества и сбережений;
  • фактических затрат на жилье и энергию.
Также обязательным условием является легальный статус пребывания в стране.

Как подать заявку на superdávku

Онлайн-оформление

Подать заявку можно через портал Jenda. Для входа используется электронная идентификация или BankID.
При подаче требуется:
  • заполнить онлайн-форму;
  • приложить документы о доходах;
  • подтвердить расходы на жилье и коммунальные услуги (договоры аренды, счета за электроэнергию, газ или отопление).
Место для вашей рекламы

Оффлайн-подача

Заявление также можно подать лично в отделениях «Университет».
Там же дают консультации и объяснения по переходу на новую систему соцвыплат, которая заменила предыдущие программы поддержки.

Какие документы нужно подготовить

Для оформления пособия обычно необходимы:
  • паспорт или документ о легальном пребывании в Чехии;
  • договор аренды жилья и счета за коммунальные услуги;
  • справки о доходах всех членов домохозяйства;
  • дополнительные документы в зависимости от ситуации (состав семьи, социальный статус и т. п.).
Читайте также
Все требования к подтверждениям доходов и расходов подробно прописаны в правилах Министерства труда и социальных дел Чехии.

Что делать, если нет денег на оплату счетов

Если возникают трудности с оплатой коммунальных услуг, следует обратиться к поставщику и попросить о возможности рассрочки платежа.
Читайте также
Также можно:
  • уплатить часть счета и официально уведомить поставщика;
  • воспользоваться консультациями энергетического регулятора;
  • параллельно подать заявку на superdávku для получения компенсации.
Отдельно в Чехии действуют программы поддержки энергоэффективности, позволяющие в перспективе снизить затраты на отопление и электроэнергию благодаря модернизации жилья.
Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
Коммунальные услугиУкраинцы в ЧехииЧехия
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems