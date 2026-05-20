В Чехии изменили правила компенсаций за жилье и коммуналку Сегодня 20:01 — Личные финансы

Флаг Чехии

Коммунальные платежи и аренда жилья остаются одной из крупнейших финансовых статей расходов для проживающих в Чехии украинцев. Особенно это ощутимо для тех, кто арендует жилье. В 2026 году система компенсаций за жилье и энергозатраты в Чехии обновилась: вместо нескольких отдельных видов пособия введена единая социальная выплата — superdávka.

Со ссылкой на relocate.to, рассказываем, как украинцам в Чехии оформить субсидию на коммунальные услуги.

Что такое superdávka и что она покрывает

Новая выплата объединила прежние виды поддержки, в том числе пособие на жилье (príspevek na bydlení). Теперь заявление нужно подавать через систему Jenda или в отделениях «Управление».

В структуре superdávky предусмотрена специальная «субсидийная часть на жилье», учитывающая реальные расходы домохозяйства на:

аренду жилья;

электроэнергию;

отопление;

горячую воду и другие услуги.

Отдельно действует так называемый энергетический компонент, компенсирующий затраты на потребление энергии.

Читайте также В Чехии предлагают платить за рождение детей украинкам

Право на пособие зависит от:

общего дохода домохозяйства;

состав семьи;

имеющегося имущества и сбережений;

фактических затрат на жилье и энергию.

Также обязательным условием является легальный статус пребывания в стране.

Как подать заявку на superdávku

Онлайн-оформление

Подать заявку можно через портал Jenda. Для входа используется электронная идентификация или BankID.

При подаче требуется:

заполнить онлайн-форму;

приложить документы о доходах;

подтвердить расходы на жилье и коммунальные услуги (договоры аренды, счета за электроэнергию, газ или отопление).

Оффлайн-подача

Заявление также можно подать лично в отделениях «Университет».

Там же дают консультации и объяснения по переходу на новую систему соцвыплат, которая заменила предыдущие программы поддержки.

Какие документы нужно подготовить

Для оформления пособия обычно необходимы:

паспорт или документ о легальном пребывании в Чехии;

договор аренды жилья и счета за коммунальные услуги;

справки о доходах всех членов домохозяйства;

дополнительные документы в зависимости от ситуации (состав семьи, социальный статус и т. п. ).

Читайте также Чехия изменит правила для иностранцев

Все требования к подтверждениям доходов и расходов подробно прописаны в правилах Министерства труда и социальных дел Чехии.

Что делать, если нет денег на оплату счетов

Если возникают трудности с оплатой коммунальных услуг, следует обратиться к поставщику и попросить о возможности рассрочки платежа.

Читайте также Стоимость жилья в Чехии достигла рекордных показателей

Также можно:

уплатить часть счета и официально уведомить поставщика;

воспользоваться консультациями энергетического регулятора;

параллельно подать заявку на superdávku для получения компенсации.

Отдельно в Чехии действуют программы поддержки энергоэффективности, позволяющие в перспективе снизить затраты на отопление и электроэнергию благодаря модернизации жилья.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.