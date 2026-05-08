В Чехии предлагают платить за рождение детей украинкам Сегодня 17:44 — Мир

По данным Министерства внутренних дел Чехии, в стране сейчас проживает более 155 тыс. украинок от 18 до 65 лет с временной защитой.

При этом до полномасштабной войны, спровоцированной рф, в Чешской Республике проживало 85 тыс. украинских женщин и девушек всех возрастов.

Чтобы преодолеть рекордно низкую рождаемость, чешские эксперты и социологи советуют властям ввести государственное родительское пособие после рождения ребенка для украинок в Чехии, пишет Seznam Zprávy

В настоящее время граждане Украины не получают такого пособия от государства. В то же время, гражданам Чехии выплачивают до 350 тыс. крон (более 740 тыс. грн) при рождении одного ребенка.

«Больше всего помогло бы, если бы беженцы из Украины получали выплаты на детей», — отметил влиятельный чешский социолог Даниэль Прокоп.

Аналитик Демографического информационного центра и эксперт организации «Человек в затруднении» Даниэль Гуле также отметил, что в Чехии проживает много украинок репродуктивного возраста, которых следует мотивировать.

Ранее мы писали , что Правительство Чехии одобрило условия второго этапа предоставления специальных разрешений на долгосрочное пребывание для лиц с временной защитой. Требования остались неизменными, несмотря на отрицание части коалиции.

Согласно постановлению, критерии для получения специального разрешения на долгосрочное пребывание в 2026 году отвечают требованиям, действовавшим в 2025 году.

В документе обновлены только календарные даты и отчетные периоды доходов. Срок подачи заявлений на оформление разрешения сокращен: регистрация продлится с 1 октября по 31 декабря 2026 года. В прошлом году она начиналась с 1 сентября.

Кто может претендовать на специальное разрешение

Программа не распространяется на всех лиц с временной защитой и рассматривается как альтернативный вариант только для части из них. Основные требования к заявителям:

действующий загранпаспорт;

отсутствие судимости;

подтвержденное жилье;

экономическая самодостаточность и отсутствие зависимости гуманитарной помощи;

достаточный уровень интеграции в чешское общество, в том числе пребывание в стране более двух лет;

для детей — обязательное посещение школы.

Также ранее мы писали обо всех нюансах жизни от киевлянки, находящейся в столице Чехии, детали в статье — Жизнь в Праге: стоимость жилья, еды, проезда

