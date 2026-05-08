В Чехии предлагают платить за рождение детей украинкам

Чтобы преодолеть рекордно низкую рождаемость, чешские эксперты и социологи советуют властям ввести государственное родительское пособие после рождения ребенка для украинок в Чехии, пишет Seznam Zprávy.
В настоящее время граждане Украины не получают такого пособия от государства. В то же время, гражданам Чехии выплачивают до 350 тыс. крон (более 740 тыс. грн) при рождении одного ребенка.
«Больше всего помогло бы, если бы беженцы из Украины получали выплаты на детей», — отметил влиятельный чешский социолог Даниэль Прокоп.
Аналитик Демографического информационного центра и эксперт организации «Человек в затруднении» Даниэль Гуле также отметил, что в Чехии проживает много украинок репродуктивного возраста, которых следует мотивировать.
Ранее мы писали, что Правительство Чехии одобрило условия второго этапа предоставления специальных разрешений на долгосрочное пребывание для лиц с временной защитой. Требования остались неизменными, несмотря на отрицание части коалиции.
Согласно постановлению, критерии для получения специального разрешения на долгосрочное пребывание в 2026 году отвечают требованиям, действовавшим в 2025 году.
В документе обновлены только календарные даты и отчетные периоды доходов. Срок подачи заявлений на оформление разрешения сокращен: регистрация продлится с 1 октября по 31 декабря 2026 года. В прошлом году она начиналась с 1 сентября.
Кто может претендовать на специальное разрешение
Программа не распространяется на всех лиц с временной защитой и рассматривается как альтернативный вариант только для части из них. Основные требования к заявителям:
действующий загранпаспорт;
отсутствие судимости;
подтвержденное жилье;
экономическая самодостаточность и отсутствие зависимости гуманитарной помощи;
достаточный уровень интеграции в чешское общество, в том числе пребывание в стране более двух лет;