0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

В Чехии предлагают платить за рождение детей украинкам

Мир
3
В Чехии предлагают платить за рождение детей украинкам
В Чехии предлагают платить за рождение детей украинкам
По данным Министерства внутренних дел Чехии, в стране сейчас проживает более 155 тыс. украинок от 18 до 65 лет с временной защитой.
При этом до полномасштабной войны, спровоцированной рф, в Чешской Республике проживало 85 тыс. украинских женщин и девушек всех возрастов.
Читайте также
Чтобы преодолеть рекордно низкую рождаемость, чешские эксперты и социологи советуют властям ввести государственное родительское пособие после рождения ребенка для украинок в Чехии, пишет Seznam Zprávy.
В настоящее время граждане Украины не получают такого пособия от государства. В то же время, гражданам Чехии выплачивают до 350 тыс. крон (более 740 тыс. грн) при рождении одного ребенка.
«Больше всего помогло бы, если бы беженцы из Украины получали выплаты на детей», — отметил влиятельный чешский социолог Даниэль Прокоп.
Читайте также
Аналитик Демографического информационного центра и эксперт организации «Человек в затруднении» Даниэль Гуле также отметил, что в Чехии проживает много украинок репродуктивного возраста, которых следует мотивировать.
Ранее мы писали, что Правительство Чехии одобрило условия второго этапа предоставления специальных разрешений на долгосрочное пребывание для лиц с временной защитой. Требования остались неизменными, несмотря на отрицание части коалиции.
Согласно постановлению, критерии для получения специального разрешения на долгосрочное пребывание в 2026 году отвечают требованиям, действовавшим в 2025 году.
В документе обновлены только календарные даты и отчетные периоды доходов. Срок подачи заявлений на оформление разрешения сокращен: регистрация продлится с 1 октября по 31 декабря 2026 года. В прошлом году она начиналась с 1 сентября.

Кто может претендовать на специальное разрешение

Программа не распространяется на всех лиц с временной защитой и рассматривается как альтернативный вариант только для части из них. Основные требования к заявителям:
  • действующий загранпаспорт;
  • отсутствие судимости;
  • подтвержденное жилье;
  • экономическая самодостаточность и отсутствие зависимости гуманитарной помощи;
  • достаточный уровень интеграции в чешское общество, в том числе пребывание в стране более двух лет;
  • для детей — обязательное посещение школы.
Место для вашей рекламы
Также ранее мы писали обо всех нюансах жизни от киевлянки, находящейся в столице Чехии, детали в статье — Жизнь в Праге: стоимость жилья, еды, проезда
Татьяна Береговая
Татьяна Береговая
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
ЧехияМигранты
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems