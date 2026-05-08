Зарплаты vs возможности: в каких странах самая лучшая покупательная способность

Личные финансы
Высокие зарплаты не означают высокий уровень жизни. Новый рейтинг стран по покупательной способности показал, где работники могут позволить себе больше товаров и услуг после учета местных цен и стоимости жизни.
Об этом сообщает Visual Capitalist.
Исследование базируется на средних ежемесячных зарплатах, скорректированных по паритету покупательной способности (PPP). То есть речь не о «цифрах на бумаге», а о том, сколько реально можно купить за заработанные деньги в каждой стране.

Лидеры рейтинга и неожиданные результаты

Первое место занял Люксембург — там скорректированный к покупательной способности средний месячный доход превышает 9 307 долларов. Это почти на 50% больше, чем у среднего работника США.
В тройку лидеров также вошли Бельгия и Нидерланды с показателями 8297 долларов и 7234 долларов соответственно. В этих странах сочетаются высокие зарплаты и относительно комфортный уровень расходов, что позволяет сохранять сильную покупательную способность, отмечают аналитики.
Австрия в рейтинге заняла четвертое место с показателем 6832 доллара.
США замыкают пятерку: скорректированный по паритету покупательной способности (ПКС) заработок здесь составляет 6832 доллара в месяц после корректировки. Страна опередила ряд северных европейских государств, включая Финляндию и Норвегию.
Одним из самых неожиданных результатов стала Швейцария (4683 доллара). Несмотря на одну из самых высоких зарплат в мире, страна оказалась ниже Канады и Испании после учета расходов на жизнь. Причина — очень дорогое жилье, услуги и товары, которые существенно снижают реальную покупательную способность населения.

Разница между странами остается значительной

Даже после учета стоимости жизни разница между странами остается большой. Работники в государствах-лидерах этого рейтинга могут позволить себе почти втрое больше, чем жители нижних позиций, среди которых Греция и Франция.
Аналитики отмечают, что одинаковые зарплаты в разных странах могут обеспечивать совершенно разный уровень жизни. На это влияют цены на жилье, продукты, транспорт и услуги, структура экономики и уровень производительности труда.
В итоге место жительства может быть не менее важным фактором благосостояния, чем размер зарплаты.
Ранее мы сообщали, что украинцы почти весь свой месячный бюджет тратят на товары и услуги первой необходимости — на это уходит 84% расходов.
Также мы писали, что в некоторых городах Украины аренда «съедает» до 90% дохода. Самая большая нагрузка на бюджет фиксируется в Ужгороде — аренда там может съедать до 92% дохода.
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
ЗарплатаСредняя зарплата
