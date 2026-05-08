Зарплаты vs возможности: в каких странах самая лучшая покупательная способность Сегодня 13:06 — Личные финансы

Высокие зарплаты не означают высокий уровень жизни. Новый рейтинг стран по покупательной способности показал, где работники могут позволить себе больше товаров и услуг после учета местных цен и стоимости жизни.

Об этом сообщает Visual Capitalist

Исследование базируется на средних ежемесячных зарплатах, скорректированных по паритету покупательной способности (PPP). То есть речь не о «цифрах на бумаге», а о том, сколько реально можно купить за заработанные деньги в каждой стране.

Лидеры рейтинга и неожиданные результаты

Первое место занял Люксембург — там скорректированный к покупательной способности средний месячный доход превышает 9 307 долларов. Это почти на 50% больше, чем у среднего работника США.

В тройку лидеров также вошли Бельгия и Нидерланды с показателями 8297 долларов и 7234 долларов соответственно. В этих странах сочетаются высокие зарплаты и относительно комфортный уровень расходов, что позволяет сохранять сильную покупательную способность, отмечают аналитики.

Австрия в рейтинге заняла четвертое место с показателем 6832 доллара.

США замыкают пятерку: скорректированный по паритету покупательной способности (ПКС) заработок здесь составляет 6832 доллара в месяц после корректировки. Страна опередила ряд северных европейских государств, включая Финляндию и Норвегию.

Одним из самых неожиданных результатов стала Швейцария (4683 доллара). Несмотря на одну из самых высоких зарплат в мире, страна оказалась ниже Канады и Испании после учета расходов на жизнь. Причина — очень дорогое жилье, услуги и товары, которые существенно снижают реальную покупательную способность населения.

Разница между странами остается значительной

Даже после учета стоимости жизни разница между странами остается большой. Работники в государствах-лидерах этого рейтинга могут позволить себе почти втрое больше, чем жители нижних позиций, среди которых Греция и Франция.

Аналитики отмечают, что одинаковые зарплаты в разных странах могут обеспечивать совершенно разный уровень жизни. На это влияют цены на жилье, продукты, транспорт и услуги, структура экономики и уровень производительности труда.

В итоге место жительства может быть не менее важным фактором благосостояния, чем размер зарплаты.

