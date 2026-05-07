В Черногории снова откроется знаменитый курорт — детали (фото)

Роскошный курорт в Черногории, который когда-то посещали такие знаменитости, как Элизабет Тейлор и Мэрилин Монро, снова откроется.
Местные жители теперь получат бесплатный доступ к двум из трех пляжей вблизи роскошного курорта, тогда как один остается исключительно для гостей отеля, пишет euronews.com.
Островной город Свети-Стефан, соединенный с материком узкой песчаной полосой примерно в 10 км от Будвы, был превращен в гостиницу югославским правительством в 1950-х годах.
После масштабной реконструкции отель снова открылся под названием Aman Sveti Stefan в 2009 году, но снова закрылся в 2021 году после того, как местные жители требовали бесплатного пользования пляжами напротив отеля.

Что теперь

Теперь курорт вернется к летнему сезону с 1 июля, и жители соседних районов будут иметь доступ как к пляжу Свети-Стефан, так и к Королевскому пляжу, тогда как пляж Королевского пляжа.
Премьер-министр Черногории Милойко Спаич сообщил, что государство также получит 10% доли прибыли и что они договорились о том, что в парке Милочер не будет дополнительного строительства, кроме существующих разрешений.

Чего ожидать от Aman Sveti Stefan

Аман Свети Стефан состоит из 33 коттеджей и люксов на самом острове Свети Стефан, а также нескольких люксов, являющихся частью виллы Милочер на материке.
Хотя островной курорт будет оставаться сезонным, Вилла Милочер, когда-то являвшаяся летней резиденцией королевы Марии Караджорджевич, откроется на круглый год с 22 мая.
Размещение на острове расположено в тщательно отреставрированных каменных коттеджах XV века с видом на море или сад. Самый большой номер, люкс «Свети Стефан», имеет частный бассейн, отдельную гостиную, обеденную зону и кладовую, а также сауну.
Что касается Виллы Милочер, то в главной резиденции есть шесть резиденций, а еще две расположены в отдельном здании.
Кроме того, ресторан Villa Miločer с видом на Королевский пляж работает круглый год на завтрак, обед и ужин. Меню включает в себя сочетание классических и современных блюд со всего Адриатического региона.
Бронирование включает в себя ежедневный завтрак, напитки в номере, включая безалкогольные напитки, чай и кофе, а также доступ к снаряжению для снорклинга и доскам для гребли.
Татьяна Береговая
