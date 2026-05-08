ЕС хочет полностью преодолеть бедность к 2050 году Сегодня 08:01 — Мир

Европейский Союз в первый раз представил комплексную стратегию борьбы с бедностью. Стратегия не имеет специального бюджета и опирается преимущественно на рекомендации, а не на обязательное законодательство.

DW. Об этом пишет Euronews

О новой стратегии объявили в Брюсселе 6 мая.

В Еврокомиссии заявили, что к 2030 году планируют сократить по меньшей мере на 15 млн. количество людей, находящихся под угрозой бедности или социальной изоляции. А в долгосрочной перспективе — до 2050 года — ЕС ставит своей целью полностью искоренить бедность.

Что с бедностью в ЕС

В Еврокомиссии объясняют, что стратегия появилась на фоне усугубления социальных проблем в Европе. Сейчас риск бедности или социальной изоляции существует для каждого пятого жителя ЕС. Среди детей ситуация еще более сложная — в зоне риска находится почти каждый четвертый ребенок.

По оценкам ЕС, в сложных финансовых условиях проживает около 93 млн человек. Наиболее уязвимыми остаются родители, самостоятельно воспитывающие детей, а также молодежь в возрасте от 16 до 29 лет.

Вице-президент Еврокомиссии Роксана Минзату предупредила, что ситуация может ухудшаться из-за геополитических и экономических кризисов, которые сейчас переживает Европа.

На что будут делать ставку в новой стратегии

Стратегия ЕС охватывает сразу несколько направлений: от поддержки детей из малообеспеченных семей до расширения социального и доступного жилья.

Одним из главных приоритетов станет борьба с детской нищетой. В ЕС хотят улучшить доступ к образованию, медицине и дошкольным учреждениям. В рамках новой стратегии Еврокомиссия также планирует тестировать в отдельных странах так называемую карту гарантии для детей. Это цифровой инструмент, который поможет правительствам быстрее выявлять детей, нуждающихся в помощи, и предоставлять им бесплатные услуги.

«Если ребенку, который находится в затруднительном положении, нужна медицинская помощь, например стоматологическая, мы должны знать об этом и сделать все необходимое, чтобы он получил поддержку», — пояснила Минзату.

Кроме того, Еврокомиссия хочет усилить программы помощи домохозяйствам, активнее поддерживать безработных в поиске работы и улучшить поддержку пожилых людей через обеспечение должного уровня пенсий.

Особое внимание уделят жилищной проблеме. По данным Еврокомиссии, в странах ЕС около 1 млн. человек не имеют жилья, а во многих городах ощущается острый дефицит доступных квартир и домов.

Борьба с бездомностью стала одним из ключевых направлений стратегии. В Еврокомиссии рекомендуют странам-членам внедрять системы раннего предупреждения, консультации по долгам и другие механизмы, которые помогут людям избегать выселения.

Также в Брюсселе отмечают, что долгосрочная аренда жилья должна стать более выгодной для собственников недвижимости, чем краткосрочная.

Еще одним приоритетом назвали поддержку людей с инвалидностью. В ЕС проживает около 90 млн таких граждан, и они гораздо чаще сталкиваются с безработицей и риском бедности.

Что с бюджетом

В то же время в Еврокомиссии уточнили, что новая стратегия не предполагает создания отдельного фонда финансирования. В Брюсселе хотят сделать акцент на более эффективном использовании средств, которые уже выделяются на социальные программы.

В частности, ЕС уже финансирует борьбу с бедностью через Европейский социальный фонд плюс, в рамках которого предусмотрено 50,2 млрд евро на социальную интеграцию и помощь нуждающимся людям.

Кроме того, в следующем многолетнем бюджете ЕС планируют заложить не менее 100 млрд евро на социальную политику. Также Европейский инвестиционный банк и другие учреждения намерены инвестировать миллиарды евро в развитие социальной инфраструктуры.

Теперь предложения Еврокомиссии должны обсудить страны-члены ЕС в рамках официальной процедуры согласования.

