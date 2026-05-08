Иран может выдержать блокаду Ормузского пролива несколько месяцев, — WP Сегодня 18:10 — Мир

Иран может выдержать морскую блокаду США по меньшей мере в течение 90−120 дней, прежде чем столкнется с критическими экономическими проблемами.

Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на четыре источника, ознакомившихся с конфиденциальным анализом ЦРУ.

По словам собеседников, в отчете говорится, что Иран сохраняет значительный баллистический потенциал. По оценке ЦРУ Тегеран может противостоять блокаде еще дольше, если наладит сухопутную контрабанду нефти через Центральную Азию.

Источники рассказали журналистам, что Иран хранит часть своей нефти на танкерах, которые в противном случае оставались бы пустыми из-за блокады. Также Тегеран сокращает добычу на месторождениях, чтобы сохранить функциональность скважин.

«Ситуация далеко не такая плачевная, как некоторые утверждают», — сказал один из источников.

Кроме того, один из собеседников издания подчеркнул, что анализ ЦРУ, возможно, даже недооценивает экономическую устойчивость Ирана, если Тегерану удастся контрабандой перевозить нефть по суше.

«Руководство стало более радикальным и решительным, убеждено, что сможет переждать политическую волю США и удерживать внутренние репрессии для подавления сопротивления», — подчеркнул он.

УНІАН По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.