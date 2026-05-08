Италия ищет волонтеров для проживания в Альпах

Итальянские ученые привлекают здоровых взрослых людей для оплачиваемого месячного пребывания в Альпах.
То, что они планируют измерить, может изменить современное понимание того, как высота влияет на организм человека, пишет IDR.

Месяц в Итальянских Альпах обычно означает оплату проживания, питания и перерыва в работе.
В 2026 году небольшая группа волонтеров получит обратное предложение: бесплатное проживание, бесплатное питание и стипендию в размере 400 евро на проживание на высоте около 2300 метров, пока ученые будут отслеживать реакцию их организма.
В рамках исследования в Итальянских Альпах здоровых взрослых разместят в горном приюте на четыре недели, чтобы изучить последствия длительного пребывания на высоте.

Исследование запланировано на август-сентябрь 2026 года в заповеднике Нино Корси в Национальном парке Стельвио.
Волонтеры будут там не просто наслаждаться видами. Исследователи будут следить за функцией сердца и легких, обменом веществ, сном, аппетитом и выносливостью.
Вопрос, стоящий за проектом, прямой: что происходит с человеческим организмом, когда умеренная высота длится неделями, а не часами? Eurac Research утверждает, что большинство исследований высокогорья сосредотачивались на гораздо больших высотах, хотя большинство людей, живущих на высоте, находятся ниже 2500 метров. Это оставляет разрыв между исследованиями экстремальных высот и горной средой, где люди фактически живут, путешествуют и тренируются.
Татьяна Береговая
