Италия ищет волонтеров для проживания в Альпах Сегодня 18:00 — Мир

Итальянские ученые привлекают здоровых взрослых людей для оплачиваемого месячного пребывания в Альпах.

То, что они планируют измерить, может изменить современное понимание того, как высота влияет на организм человека, пишет IDR

Подробности

Месяц в Итальянских Альпах обычно означает оплату проживания, питания и перерыва в работе.

В 2026 году небольшая группа волонтеров получит обратное предложение: бесплатное проживание, бесплатное питание и стипендию в размере 400 евро на проживание на высоте около 2300 метров, пока ученые будут отслеживать реакцию их организма.

В рамках исследования в Итальянских Альпах здоровых взрослых разместят в горном приюте на четыре недели, чтобы изучить последствия длительного пребывания на высоте.

Что будут делать

Исследование запланировано на август-сентябрь 2026 года в заповеднике Нино Корси в Национальном парке Стельвио.

Волонтеры будут там не просто наслаждаться видами. Исследователи будут следить за функцией сердца и легких, обменом веществ, сном, аппетитом и выносливостью.

Вопрос, стоящий за проектом, прямой: что происходит с человеческим организмом, когда умеренная высота длится неделями, а не часами? Eurac Research утверждает, что большинство исследований высокогорья сосредотачивались на гораздо больших высотах, хотя большинство людей, живущих на высоте, находятся ниже 2500 метров. Это оставляет разрыв между исследованиями экстремальных высот и горной средой, где люди фактически живут, путешествуют и тренируются.

