Чехия изменит правила для иностранцев
В Чехии готовится масштабное обновление правил пребывания иностранцев. Правительство уже поддержало соответствующий закон, который меняет подходы к оформлению документов и ужесточает контроль за миграцией.
Об этом пишет Visitukraine.
Базовые условия получения вида на жительство остаются без изменений — нововведения касаются прежде всего процедур и взаимодействия с государственными органами.
Цифровизация и новые правила
Ключевое изменение — переход на цифровую систему, оно призвано упростить процессы и снизить бюрократию.
Иностранцы смогут:
- подавать документы онлайн;
- общаться с госорганами дистанционно;
- быстрее получать решения за счет автоматизации.
Фактически это означает постепенный отказ от бумажных заявлений и очередей.
Новые правила предусматривают и ужесточение контроля. В частности:
- работодатели, университеты и прочие организации будут нести больше ответственности за приглашенных иностранцев;
- упростится процедура аннулирования вида на жительство в случае нарушений;
- граждане ЕС, находящиеся в стране более 90 дней, должны обязательно регистрироваться;
- государство сможет более гибко менять квоты на въезд в зависимости от потребностей рынка труда и образовательной сферы.
Когда заработают нововведения
Закон должен пройти парламент и получить подпись президента. Ожидается, что новые правила начнут действовать вместе с запуском цифровой системы в ближайшие годы.
Ранее мы сообщали, что в Чехии требуются украинские работники в разных сферах от экономики до системы здравоохранения и социальных услуг, а бюджет страны получает значительные поступления от труда украинцев. По состоянию на февраль 2026 года в Чехии работали около 170 тысяч украинцев.
