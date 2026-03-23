0 800 307 555
ру
Чехия изменит правила для иностранцев

Мир
16
Флаг Чехии
В Чехии готовится масштабное обновление правил пребывания иностранцев. Правительство уже поддержало соответствующий закон, который меняет подходы к оформлению документов и ужесточает контроль за миграцией.
Об этом пишет Visitukraine.
Базовые условия получения вида на жительство остаются без изменений — нововведения касаются прежде всего процедур и взаимодействия с государственными органами.

Цифровизация и новые правила

Ключевое изменение — переход на цифровую систему, оно призвано упростить процессы и снизить бюрократию.
Иностранцы смогут:
  • подавать документы онлайн;
  • общаться с госорганами дистанционно;
  • быстрее получать решения за счет автоматизации.
Фактически это означает постепенный отказ от бумажных заявлений и очередей.
Новые правила предусматривают и ужесточение контроля. В частности:
  • работодатели, университеты и прочие организации будут нести больше ответственности за приглашенных иностранцев;
  • упростится процедура аннулирования вида на жительство в случае нарушений;
  • граждане ЕС, находящиеся в стране более 90 дней, должны обязательно регистрироваться;
  • государство сможет более гибко менять квоты на въезд в зависимости от потребностей рынка труда и образовательной сферы.
Читайте также

Когда заработают нововведения

Закон должен пройти парламент и получить подпись президента. Ожидается, что новые правила начнут действовать вместе с запуском цифровой системы в ближайшие годы.
Ранее мы сообщали, что в Чехии требуются украинские работники в разных сферах от экономики до системы здравоохранения и социальных услуг, а бюджет страны получает значительные поступления от труда украинцев. По состоянию на февраль 2026 года в Чехии работали около 170 тысяч украинцев.
По материалам:
visitukraine.today
Украинцы в ЧехииЧехия
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems