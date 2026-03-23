Чехия изменит правила для иностранцев Сегодня 20:19 — Мир

В Чехии готовится масштабное обновление правил пребывания иностранцев. Правительство уже поддержало соответствующий закон, который меняет подходы к оформлению документов и ужесточает контроль за миграцией.

Об этом пишет Visitukraine.

Базовые условия получения вида на жительство остаются без изменений — нововведения касаются прежде всего процедур и взаимодействия с государственными органами.

Цифровизация и новые правила

Ключевое изменение — переход на цифровую систему, оно призвано упростить процессы и снизить бюрократию.

Иностранцы смогут:

подавать документы онлайн;

общаться с госорганами дистанционно;

быстрее получать решения за счет автоматизации.

Фактически это означает постепенный отказ от бумажных заявлений и очередей.

Новые правила предусматривают и ужесточение контроля. В частности:

работодатели, университеты и прочие организации будут нести больше ответственности за приглашенных иностранцев;

упростится процедура аннулирования вида на жительство в случае нарушений;

граждане ЕС, находящиеся в стране более 90 дней, должны обязательно регистрироваться;

государство сможет более гибко менять квоты на въезд в зависимости от потребностей рынка труда и образовательной сферы.

Читайте также Стоимость жилья в Чехии достигла рекордных показателей

Когда заработают нововведения

Закон должен пройти парламент и получить подпись президента. Ожидается, что новые правила начнут действовать вместе с запуском цифровой системы в ближайшие годы.

Ранее мы сообщали , что в Чехии требуются украинские работники в разных сферах от экономики до системы здравоохранения и социальных услуг, а бюджет страны получает значительные поступления от труда украинцев. По состоянию на февраль 2026 года в Чехии работали около 170 тысяч украинцев.

