Для ВПЛ запустили сайт со всеми видами государственной помощи

На платформе собраны актуальные программы помощи для ВПЛ и алгоритмы их получения.
Министерство социальной политики запустило сайт, где внутренне перемещенные лица могут получить информацию о всех доступных государственных услугах и видах поддержки на специализированном сайте.
Об этом сообщила пресс-служба министерства.
О запуске ресурса министр социальной политики, семьи и единства Украины Денис Улютин сообщил во время встречи-диалога «Вместе к решениям», которая состоялась в Одессе по инициативе ОО «ВПЛ Украины».
Какую помощь могут получить ВПЛ

На сайте доступна информация о государственной поддержке в различных областях, в частности:
  • финансовое пособие;
  • обеспечение жильем;
  • трудоустройство;
  • медицинские услуги;
  • социальную поддержку.
«Поддержка внутренне перемещенных лиц в центре приоритетов правительства, в частности премьер-министра Юлии Свириденко. Минсоцполитики финализировало соответственно Стратегию, которая должна нормировать ряд проблемных вопросов, в частности по обеспечению ВПЛ жильем», — подчеркнул Улютин.
Напомним, ранее Finance.ua собрал информацию о большинстве программ, выплат и возможностях, на которые ВПЛ могут претендовать в 2026 году.
Из 4,6 млн внутренне перемещенных лиц по состоянию на начало 2026 года получают денежное пособие всего лишь около 1 млн. Это связано с тем, что в 2023 году государство существенно сократило выплаты переселенцам, которых после полномасштабного вторжения стало существенно больше.
Правительство ранее расширило список категорий получателей, чтобы дети из числа ВПЛ могли получать пособие независимо от уровня дохода семьи. Срок подачи заявок через отделения или сайт Пенсионного фонда продлен до 1 июня 2026 года.
После эвакуации люди старшего возраста из числа ВПЛ могут сразу из транзитного центра быть направлены в медицинские учреждения для восстановления. В течение 60 дней они получают квалифицированную медицинскую помощь, психологическую поддержку и сопровождение социального работника, который подбирает варианты для дальнейшего проживания.
