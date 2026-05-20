Некоторым военным запрещено заниматься предпринимательством во время службы: разъяснение Минюста Сегодня 09:32 — Казна и Политика

Ограничения касаются военных должностных лиц

Мобилизация или служба по контракту не прекращает статус физического лица-предпринимателя. Согласно законодательству, военнослужащий остается зарегистрированным ФЛП и может сохранить свой бизнес.

Об этом сообщает Министерство юстиции.

Если во время службы военный не можете лично вести дела, можно уполномочить другое лицо. В доверенности, оформленной на нее, определяется объем полномочий: подписание договоров, проведение платежей, представление отчетности и т. п. Это позволяет обеспечить непрерывность предпринимательской деятельности.

Кому запрещено заниматься предпринимательством во время службы

Ограничения касаются военных должностных лиц, выполняющих:

организационно-распорядительные функции (руководство подразделением);

административно-хозяйственные функции (управление имуществом либо ресурсами).

Важно не звание, а должность и функциональные обязанности. В случае сомнений следует обратиться в службу персонала воинской части.

Нужно ли извещать налоговую

Информация о мобилизации или контракте передается в налоговые органы автоматически. В то же время во избежание недоразумений предприниматель может самостоятельно подать заявление и копии подтверждающих документов.

Если налоговая не получила информацию о мобилизации, военнослужащему-ФЛП могут продолжать начисляться налоговые обязательства. В таком случае следует самостоятельно подать заявление и подтверждающие документы во избежание долга.

Налоговые льготы для военнослужащих-ФЛП

На период службы государство предусматривает упрощение налоговых обязательств для ФЛП:

ЕСВ: ФЛП освобождается от уплаты на весь период службы;

НДФЛ: не начисляется и не уплачивается к предпринимательской деятельности;

Единый налог: не уплачивается, отчетность не подается.

Если есть наемные работники

Уполномоченное лицо может начислять зарплату работникам. При этом:

ЕСВ и НДФЛ начисляются, но их уплата откладывается;

уплатить эти суммы можно в течение 180 дней после демобилизации без штрафов;

отчетность также подается после завершения службы.

Напомним, ранее Finance.ua рассказывал , что предприниматели, которые были мобилизованы или проходят военную службу по контракту, имеют право на налоговые льготы на время службы. Право на льготы имеют только те, кто официально зарегистрирован как ФЛП или самозанятое лицо до момента мобилизации или подписания контракта.

Освобождение начинает действовать с 1-го числа месяца, в котором человек мобилизовали или он заключило контракт, и продолжается до последнего дня месяца, в котором проошла демобилизация (увольнение со службы).

